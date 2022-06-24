طريقة عمل دقة الكشري المصري بعدة طرق مختلفة وبسيطة فى البيت

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يعد الكشري من أكثر أنواع المأكولات الشعبية المصرية شهرة وذلك لأنه يتميز بالطعم الرائع ويحتوى على عناصر مفيدة للجسم، وكثير من الأشخاص يفضلون تناول الكشري فى المطاعم والبعض الآخر يفضل تحضيره فى المنزل ويكون الكشري مفضل لأن يتم تحضيره مكوناته باحترافية وذلك ما يجعل للكشري طعم لذيذ، ويعد البصل والصلصة وكل مكونات التزيين من الأشياء التى يجب تحضيرها بعناية حتى تعطى طعم رائع للأكل، ومن ضمنها الدقة فهى تكون من أساسيات الكشري ولذلك سوف نقوم بذكر طريقة تحضير الدقة للكشري بطريقة بسيطة. مكونات عمل الدقة للكشري المصرى: 1 كوب خل.

1 كوب ماء.

3 فص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملح.

فلفل أسود.

ربع كوب ليمون.

1 ملعقة صغيرة كمون. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء متوسط ونضع فيه الزيت وعندما يسخن نقوم بوضع الثوم وتشويحه قليلا مع مراعاة أن لا يتغير لون الثوم. بعد ذلك نضع عليه الخل وجميع المكونات التى سبق تحضيرها ومزجهم جميعا مع بعضهم. ونتركه يغلى وعندما يقوم بالغليان نقوم بإزالته من على النار فورا ويكون جاهزاً ويقدم مع الكشرى. مكونات عمل الدقة المصرية: 1 ملعقة كبيرة زعتر.

1 ملعقة كبيرة سماق.

ملح حبيبات حسب الحاجة.

ربع كوب فول سوداني.

ربع كوب كزبرة حبوب.

ربع كوب كمون حبوب.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نص كوب سمسم حب. طريقة التحضير: نقوم بتحميص كل مكون من البذور بمفرده وتحمص جيداً وبعد ذلك نقوم بتركها تبرد. بعد أن تبرد المكونات نقوم بإحضار المدق أو الهون ونضع فيه المكونات التى سبق تحميصها ونضع عليها الملح ونقوم بدقها جيداً، وبعد أن تتكون قطعة كبيرة نقوم بوضع السماق والزعتر ونمزج جميع المكونات مع بعضها وبعد ذلك نقوم بتقديمها. مكونات عمل دجاج بالدقة فوق السلطة الخضراء: 1 ملعقة كبيرة ليمون.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

3 ملعقة كبيرة دقة.

ملح.

فلفل أسود.

2 كوب ورق السلطة الخضراء متنوعة.

2 صدر دجاج. طريقة التجهيز: نقوم أولا بإحضار وعاء ووضع فيه الدجاج وإضافة الدقة وتغليفها جيداً بها ثم بعد ذلك نقوم بوضعها فى الثلاجة لمدة لا تقل عن 1 ساعة حتى تتبل جيداً. نقوم بإحضار مقلاة وإضافة زيت زيتون وبعد ذلك نقوم بوضع الدجاج ويتم تشويحه فى الزيت مع مراعاة تقليبه من الجهتين حتى يتغير لونه ويكون لونه بنى ونتركه يبرد قليلا. نقوم بمزج كل من الملح والزيت الزيتون والليمون والفلفل الأسود، ونضع عليه الأوراق الخضراء مع التتبيله وتمزج جيداً. نحضر طبق التقديم ونقوم بوضع ورق السلطة فيه، وثم نقوم بتقطيع الدجاج شرائح وترص على السلطة وتقدم جاهزة. مكونات عمل لحم الخاصرة البقرى الطري المتبل بالدقة: 1 ملعقة صغيرة ثوم.

4 ملعقة كبيرة دقة.

ملح.

2 ثمرة طماطم تقطع إلى نصين.

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 كوب ورق سبانخ صغيرة.

4 شرائح لحم ستيك الخاصرة البقرى الطرى. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع فيه اللحم ونضيف عليه ملعقة زيت زيتون والدقة ويقلب جيداً مع بعضهم، وثم نقوم بإدخاله إلى الثلاجة لمدة ساعة حتى يتتبل اللحم جيدا. نحضر مقلاة ونضع فيه زيت زيتون وعندما يسخن الزيت، ونقوم السبانخ وتقلب جيداً حتى تكون طرية. وبعد ذلك نقوم بوضع الثوم والملح على السبانخ ويمزج جيداً مع بعضهم ثم بعد ذلك نقوم بإزالة الوعاء من على النار وتغطيته حتى يكون سخن قليلا. بعد ذلك نقوم بوضع زيت زيتون فى مقلاة التى تم تشويح السبانخ بها، نقوم بوضع شرائح الطماطم وتشويحها من على الجهتين حتى تكون لونها متوحد ونضعها فى وعاء ونغطيها حتى تكون ساخنة. نقوم بعد ذلك بتحمير اللحم فى مقلاة ذاتها ثم نتركه يستوى جيداً. بعد أن يستوى اللحم نقوم بتقطيعه شرائح مناسبة للتقديم ، وترص فى الطبق الخاص ونرص تحتها الطماطم والسبانخ وتقدم جاهزة للأكل. مكونات عمل بيض مغلف بالدقة: 2 ملعقة كبيرة سمنة.

نص كوب دقة.

4 بيض مسلوق جيداً. طريقة التجهيز: نحضر مقلاة كبيرة ونقوم بوضع السمنة حتى تسخن ونقوم بتشويح البيض بها حتى يتحمر. نقوم بتشويح البيض فى السمنة حتى يتحمر من جميع النواحي حتى يكون لونه ذهبى. بعد ذلك نحضر الدقة فى طبق عميق ونقوم بوضع البيض فيه وتقليبه حتى يتغطى من جميع الاتجاهات. نقوم بعد ذلك بإحضار الخبز أو السميط ويقدم البيض فورا وهو ساخن. عمر شويل - جدة طريقة عمل دقة الكشري المصري بعدة طرق مختلفة وبسيطة فى البيت - ثقفني

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