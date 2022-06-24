قنبلة التفتيح السحرية.. ملعقة من الفازلين في هذه الوصفة هتبيض بشرتك وتزيل سواد 20 سنة فاتوا رائعة لتبييض الجسم

هناك الكثير من الفتيات وخاصة المقبلات على الزواج يرغبن في الحصول على بشرة مشرقة وناصعة البياض والتخلص من البقع الداكنة نحن أتينا لك بالحل السحري وهو قنبلة التفتيح السحرية، فهو عبارة ملعقة من الفازلين ستعمل على تبييض بشرتك وتزيل اسمرار 20 عام وتجعلك رائعة من خلال تبييض الجسم، وإليكي سيدتي كيفية إعداد الوصفة والحصول على بشرة أفتح أربع درجات من خلال موقعنا .. تابعونا.

قنبلة التفتيح السحرية

أولا المكونات:

ملعقتان من مسحوق القرنفل الناعم.

ملعقتان من الفازلين الطبي.

ملعقة من مسحوق القهوة السدة.

ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير والاستخدام:

لتحضير وصفة القرنفل والفازلين لتبييض البشرة في البداية قومي بإذابة مقدار الفازلين على حمام بخار مائي.

ثم بعد ذلك قم بإضافة باقي المكونات وقلبيها جيدا إلى أن تمتزج جميع المكونات مع بعضها.

قم بعد ذلك بغسل الوجه جيدا لإزالة آثار المكياج والأتربة العالقة بالبشرة.

ويجفف الوجه جيدا بمنشفة قطنية.

ثم قم بأخذ كمية من الكريم وقم بتوزيعها على البشرة.

وتركي الكريم على البشرة لمدة لا تقل عن ساعتين.

بعد انتهاء المدة قم بغسل الوجه لإزالة آثار الكريم.

وسوف تلاحظين نتائج مبهرة من أول استخدام على بشرتك.

وصفة تفتيح البشرة بالنشا

يعد كريم النشا بالليمون من أقوى الكريمات التي تتميز بفاعليتها في تفتيح البشرة، حيث إنه يعمل على تقشير البشرة وتخلصها من الجلد الميت هذا فضلا عن دوره الفعال في تقليل كمية الدهون التي تفرزها البشرة ويمكن تحضير هذه الوصفة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

المكونات:

ملعقتين كبيرتين من الزبادي الطبيعي.

ملعقة من مسحوق النشا.

عصير نصف ليمونة كبيرة.

طريقة التحضير والاستخدام:

أحضري طبق ومزجي فيه النشا مع عصير الليمون ثم يتم إضافة إليها مقدار الزبادي مع الاستمرار في التقليب.

ثم قم بتقليب المكونات جيدا إلى أن تتجانس جميع المكونات، وبعد ذلك قم بعد ذلك باستخدام الخليط وتوزيعه على البشرة.

ثم نتركه على الوجه إلى أن يجف تماما، وبعد ذلك قم بفرك الكريم.

ثم اغسل الوجه بالماء الفاتر ونعمل على تجفيفه ووضع القليل من الكريم المرطب.

يعد كريم الفازلين والقرنفل من أكثر الكريمات الطبيعية التي تتميز بفاعليتها في تفتيح البشرة وذلك بسبب احتواء هذه الوصفة على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة البشرة، كما يعمل على تخلصيها من العديد من المشاكل التي قد يعاني منها أغلب النساء، هذا بالإضافة إلى أنها تعد قنبلة التفتيح لقدرة تلك المكونات على إزالة آثار التصبغات والاسمرار ومعالجة جميع مشاكل البشرة سريعا دون ترك أي آثار لها على البشرة أيا كان نوعها.