خلطة سحرية لتطويل الرموش هتطول رموشك في 3 أيام فقط ومش هتضطري تحطي مسكرة تاني على الرموش

تبحث الكثير من السيدات والفتيات عن طريقة تطويل الرموش والحواجب وتكثيفها حيث ذلك يجعلها جذابة للغاية ولأنها من علامات الجمال في النساء، ولكن استخدام المنتجات الكيميائية يؤدي إلى العديد من الأضرار بالإضافة إلى ثمنها المرتفع ولكن هناك الكثير من الطرق الطبيعية الفعالة التي لا تسبب أي ضرر بالرموش والحواجب يمكن استخدامها بكل سهولة، وإليكم أفضل خلطات سحرية لتطويل الرموش من خلال موقعنا .. تابعونا.

خلطة سحرية لتطويل الرموش

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي يتم استخدامها لتطويل الرموش والحواجب وتكثيفها وذلك من دون أي ضرر جانبي للشعر ومن تلك الطرق ما يأتي:

وصفة زيت الخروع وجل الصبار: إن تلك الوصفة من أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل على تطويل الرموش والحواجب، ويتم عملها عن طريق وضع معلقة من جل الصبار مع معلقة من زيت الخروع وتقليبهم معا جيدا ويتم وضعهم على الحواجب والرموش كل يوم قبل النوم مباشرة.

خلطة زيت الزيتون والفازلين: إن تلك الوصفة من أقوى الوصفات الطبيعية التي تعمل على زيادة كثافة شعر الحواجب والرموش والتقليل من تساقطه وتعمل على زيادة طول الرموش أيضا، ويتم تحضيرها عن طريق خلط معلقة من زيت الزيتون مع معلقة من الفازلين جيدا ويتم وضعها على الرموش والحواجب كل يوم لمدة ساعتين ثم يتم شطف الرموش والحواجب جيدا.

الشاي الأخضر وزيت جوز الهند: إن تلك الوصفة من أفضل الوصفات الطبيعية التي تفيد الرموش والحواجب بشكل كبير وتعمل على تغذية الشعر وتقويته، ويتم تحضيرها عن طريق خلط معلقة من زيت جوز الهند مع كوب من الشاي الأخضر ويتم وضع قطنه في ذلك المحلول ووضعها على الرموش والحواجب كل يوم لمدة خمس دقائق.

عادات الحفاظ على الرموش والحواجب

يجب عدم استخدام الماسكرا للحواجب والرموش كل يوم وبشكل مستمر ويجب عدم النوم بها ولذلك يجب إزالتها.

يجب شرب الماء بكثرة خلال اليوم وتناول أغذية طبيعية تحتوي على فيتامينات عديدة ومفيدة.

يجب استخدام مواد طبيعية تعمل على تغذية الرموش والحواجب مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت الخروع والكثير من الزيوت الأخرى.

يجب عدم استخدام وصفات ومنتجات كيميائية حيث إنها مؤقتة وتؤدي إلى تساقط شعر الحواجب والرموش على المدى البعيد.

عند اتباعك طرق لتطويل الرموش في منزلك دون اللجوء لمراكز وصالونات التجميل قومي باستخدام الوصفات الطبيعية حيث إنها ستعمل على تعزيز نمو رموشك ومنعها من التساقط وتقويتها ومنحها الكثافة التي ترغبين فيها بسهولة، فمن الأفضل عدم اللجوء لاستخدام الرموش اللاصقة والمستعارة والتي تعمل بشكل تلقائي على وقوع الرموش الأصلية والتأثير على كثافتها وتوقف نموها.