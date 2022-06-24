ماسك الزبادي السحري لتفتيح وتبيض الوجه والجسم وتنشيط كولاجين البشرة واحصلي على نتيجة خيالية في وجه كالقمر

ماسك الزبادي السحري لتفتيح وتبيض الوجه والجسم وتنشيط كولاجين البشرة، تبحث جميع ربات البيوت عن أفضل طريقة لتحضير ماسك الزبادي في المنزل حيث أنه من الوصفات المنزلية الرائعة التي تعطي نتيجة رائعه للبشرة وهذا من خلال بعض الاستخدامات البسيطة التي يمكنك تجربتها بكل بساطة، فهو وصفة اقتصادية وسهلة يسهل القيام بها من خلال جميع الفتيات أو النساء.

ماسك الزبادي السحري لتفتيح وتبيض الوجه والجسم

سوف نقدم لكم أكثر من ماسك للزبادي لتفتيح وشد البشرة ونضارتها .

ماسك الزبادي والليمون والكركم لتفتيح وشد البشرة

إن ماسك الزبادي والكركم والليمون من افضل الماسكات التي تساهم في التخلص من الحبوب الدهنية والبثور، وكذلك بعض الأشياء التي تنتج من الإفرازات الدهنية، وهو يتم من خلال ما يلي:

أولًا ضعي ملعقة من الزبادي كبيرة، وملعقة من العسل كبيرة أيضًا.

بعد ذلك أضيفي ملعقة من الليمون الطازج، ومسحوق الكركم، وبعدها قومي بخلط كافة المكونات من اجل ان تصبح متجانسة.

بعدها عليك أن تقومي بتطبيق الخليط على الوجه، وبعدها قومي بتركها لمدة من 10 دقائق إلى 15 دقيقة، ويمكنك شطف الوجه بعدها بالماء الفاتر، ومن ثم جففي وجهك بالفوطة.

ماسك الزبادي والكاكاو لشد البشرة ونضارتها

يمكنك أن تقومي بعلاج بشرتك الشاحبة من خلال استخدام ماسك الزبادي والكاكاو، فقط اتبعي الخطوات التالية:

عليك في البداية أن تقومي بخلط سبعة ملاعق من الزبادي كبيرة، وبعدها أضيفي ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو.

يمكنك بعد ذلك أن تضيفي ملعقة ثانية من العسل، وبعدها يمكنك خلط هذه المكونات للحصول على خليط متجانس.

يمكنك تطبيق الخليط على البشرة، وتركه لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، ويمكنك بعدها شطف الوجه بالماء الدافئ.

قدمنا لك أفضل الطرق التي يمكنك اتباعها من أجل استخدام ماسك الزبادي للحصول على بشرة نضرة وناعمة ويمكنك التخلص من أي مشاكل موجودة في البشرة من خلاله، فلا تترددي في تجربتها .

ماسك الزبادي مع العسل لنضاره البشرة وتفتيحها

سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير ماسك الزبادي لشد البشرة ونضارتها

مكونات ماسك الزبادي

عسل أبيض بمقدار ملعقة واحدة كبيرة .

2 ملعقة كبيرة من الزبادي ويفضل زبادي البلدي .

طريقة تحضير ماسك الزبادي لنضاره البشرة