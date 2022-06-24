كريم النشا والكركم كنز رباني لتفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد نهائيًا

كريم النشا والكركم ، من أفضل أنواع الكريمات المستخدمة للبشرة يحتوي على مكونات طبيعية ومفيدة جداً للبشرة، فهي مكونات تساعد على تفتيح البشرة وإزالة تصبغات البشرة والبقع الداكنة، كما أنه من أقوي الكريمات التي تحارب التجاعيد ويعمل على شد الوجه بطريقة سريعة، فطريقة تحضيره بسيطة جداً وغير مكلفة ويعتبر من الكريمات المنافسة للعديد من الكريمات غالية الثمن، والتي لا تكون متاحة للعديد من الأشخاص لارتفاع أسعارها، ولكن هذا الكريم يعد في متناول العديد ويتم تحضيره بالمنزل بأبسط المكونات وأسرع الطرق، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم النشا والكركم الكريم السحري للعناية بالبشرة.

مكونات عمل كريم النشا والكركم

يمكننا تحضير الكريم بطريقة سهلة وسريعة من خلال مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ربع كوب من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

عبوة زجاجية فارغة.

طريقة التحضير

يتم تحضير كريم النشا والكركم من خلال خطوات سهلة وبسيطة هي كما يلي:-

في طبق صغير نقوم بمزج ملعقة الكركم مع النشا ونخلط المكونات جيدًا.

ثم نضيف إلي الخليط ماء الورد ونمزج المكونات حتي يذوب النشا والكركم ثم نضيف ملعقة من العسل.

نمزج المكونات مرة أخرى حتي تتجانس تمامًا، ثم نسكب الخليط في وعاء قابل للطهي.

نضع الوعاء على نار متوسطة لمدة عشر دقائق مع مراعاة التقليب المستمر.

نستمر في التقليب حتي نحصل على قوام كريمي وناعم خالي من التكتلات.

نرفع الوعاء عن النار ونتركه حتي يبرد قليلاً، ثم يسكب في العبوة الزجاجة ونحكم غلقه جيدًا.

يحفظ الكريم داخل الثلاجة لحين الانتهاء من استخدامه.

طريقة استخدام الكريم

قبل الذهاب إلي النوم نقوم بغسل البشرة وتنظيفها جيداً باستخدام الماء الفاتر أو أي غسول طبيعي مناسب للبشرة. ثم نقوم بدهن الكريم على الوجه والرقبة، ثم نوزع الكريم بحركات دائرية خفيفة. يترك لمدة 30 دقيقة ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ومن بعدها بالماء البارد، ثم نرطب البشرة باستخدام أي كريم مرطب مناسب للبشرة. يستخدم الكريم لمدة ثلاث مرات أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

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