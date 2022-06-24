أطعمة تعمل على تكوين المخاط أو (البلغم) في الجهاز التنفسي

أطعمة تعمل تكوين المخاط أو ما يعرف (بالبلغم) فإذا كنت مهتم بالأطعمة التي يجب تجنبها لمنع تكون المخاط يجب أن تعرف أن المخاط عبارة عن مادة كثيفة ولزجة تفرز من الأنسجة المخاطية من جدران الفم والانف والجيوب الأنفية والجهاز الهضمي تعمل على تغطيه أجزاء مختلفة من الجهاز التنفسي مثل الانف والفم والجيوب الأنفية والحلق والرئتين لذا توفير الحماية والدعم لها يبدأ الشعور بالبلغم في الجزء الخلفي من الحلق عند زيادة أفزازات البلغم عن الحد الطبيعي بسبب الإصابة بنزلات البرد أو مشكلات مرضية اخرى حيث يعد البلغم من أشكال المخاط يتم أفزاره من الأجهزة الأجزاء السفلية من الجهاز التنفسي كنوع من رد الفعل على وجود التهاب وهذا يطلق عليه اسم البلغم عند خروجه عن طريق الكحة أو السعال بالنخامة.

أطعمة تعمل على تكوين المخاط أو “البلغم”

الأطعمة المقلية:

تحتوي الأطعمة المقلية على كمية كبيرة من الزيت الزائد الذي يعمل على زيادة أنتاح المخاط في جسم الإنسان مما يعود على الشخص المصاب بالإصابة بنوبه الربو الشديد.

المشروبات الكحولية:

يعد الأفراط في تناول المشروبات الكحولية لا يؤدي فقط إلى العديد من المشاكل الصحية الخطيرة الأخري تعمل على زيادة المخاط أيضا لذلك من الأفضل الابتعاد تماما عن استهلاك المشروبات الكحلية.

اللحوم الحمراء:

تحتوي اللحوم الحمراء المدخنة أو المجففة على مكونات طبيعيه من الهستامين وهذا المكون يعمل على الإصابة بالحساسية التي تعمل على زيادة أنتاح البلغم أو المخاط.

دقيق القمح المعالج:

يحتوي على مادة الكولاجين التي يمكن أن تكون سبب في أفراط أنتاح المخاط داخل ممرات الهواء مثل الانف فإذا كان هناك مريض يعاني من حساسية القمح فمن الأفضل البقاء بعيدا عن تناول دقيق القمح.

مشتقات الحليب:

يوجد بعض من الألبان مثل الزبادي والحليب والقشطه والحامضة والجبن القريش والأيس كريم وغيرها التي تحتوي على الكازين والتي يصعب هضمها.

القهوة:

مشروب القهوة يعمل على زيادة أنتاح المخاط عند العديد والأشخاص ويرجع السبب في ذلك هو مادة الكافيين والسكر في مشروب القهوة كما انه يمكن أن يسبب زيادة ارتجاع الأخماص وبالتالي يلتصق في الحلق مسببا صعوبة في البلع.

مشاكل صحية بسبب زيادة المخاط

حالة من ضيق التنفس.

الارق.

الرشح.

قله الانتباه.

حاسة التذوق.

السعال المزمن.

مع زيادة المخاط في المرات الهوائية قد يسبب للشخص عسر هضم بسبب زيادة المخاط.

حيث يعمل المخاط على التصاق الطعام داخل جدران الأمعاء مما يسبب انسدادها ونتيجة لذلك يضعف امتصاص الأطعمة ويؤدي إلى العديد من المشاكل داخلي الجهاز الهضمي وخاصة المعدة.

فمن الأفضل اتباع نظام غذائي منظم يقلل من تكوين المخاط والذي يحتوي على الفواكه والخضروات النيئة مثل القرنبيط والبروكلي والثوم والكرافس والفواكه الحمضية والتوت والأناناس وغير ذلك هذه الأطعمة تعمل على تنظيف المخاط والشعور بالراحة من المشاكل الصحية المتعلقة بسببه.