لا تضري شعرك يمكن فرد الشعر بهذه الطريقة بأشهر مكون تم استخدامه بوسطة مشاهير الفيس بوك

الشعر المفرود والناعم يضفي للسيدة والفتاة مظهر جذاب وملفت للنظر كثيراً، وهذا لأن الشعر عموماً هو تاج المرأة ورمز أنوثتها فدائماً ما نجد محاولات الاهتمام والعناية به كثيرة ولا تنتهي، ومن أبرز مظاهر الاهتمام بالشهر لتنعيمه وفرده وتطويله أيضاً الوصفات الطبيعية التي تساعد في فرد الشعر كثيراً دون الضرر به وبفروة الرأس، فيمكن فرد الشعر بحمام زيت دافئ، أو باستخدام حليب جوز الهند، وأشهر مكون أثبت جدارته في فرد الشعر هو البيض الذي يدخل في وصفات كثيرة لفرد الشعر وتنعيمه.

فرد الشعر بالزيت دافئ

فرد الشعر باستخدام الزيت الدافئ من أفضل طرق العناية بالشعر وفرده كثيراً، وينصح باستخدام أي من الزيوت التالية: زيت جوز الهند، زيت الزيتون، زيت اللوز، واتباع هذه الخطوات:

نبدأ بتسخين الزيت قليلاً في الميكروويف لمدة لا تزيد عن 20 ثانية. بعد ذلك نضع الزيت الدافئ على الشعر وندلكه به جيداً مع فروة الرأس لمدة تلت ساعة. ثم نقوم بتمشيط الشعر جيداً لضمان توزيع الزيت بشكل متساوي في أنحاء الشعر كاملةً. بعد ذلك نغطي الشعر باستخدام فوطة مبللة ويفضل أن تكون ساخنة لمدة ساعة إلا تلت. في النهاية نغسل الشعر جيداً بشامبو ونمشطه بفرشاة أسنانها واسعة.

حليب جوز الهند

هناك الكثير من الدراسات التي أثبتت أن حليب جوز الهند له دور كبير في تقوية الشعر وزيادة معدل ترطيبه، ويحافظ أيضاً على فروة الرأس من أي جراثيم وفطريات تتكون بها، ويتم تحضير الوصفة كالتالي:

نخلط مقدار كوب من حليب جوز الهند مع عصير ليمون طازج في وعاء زجاجي. بعد ذلك نضع الوعاء في الثلاجة حتى يصبح على وجه الوعاء طبقة دسمة. ثم نقوم بتدليك الشعر وبفروة الرأس بالطبقة المتكونة ونتركه لمدة تلت ساعة. بعد ذلك نغطي الرأس بقبعة استحمام بلاستيكية لمدة نصف ساعة، ثم نمشط الشعر وهو رطب.

البيض مع زيت الزيتون لفرد الشعر

المكونات

حبتان بيض.

عدد 4 ملاعق زيت زيتون.

طريقة التحضير

نخفق البيض بزيت الزيتون جيداً. نأخذ الخليط ونضعه على فروة الرأس ونمشط به الشعر برفق. ثم نغطي الشعر بقبعة استحمام لمدة نصف ساعة. في النهاية نشطف الشعر بماء ثم بشامبو.

طريقة تحضير وصفة فرد الشعر بطريقة طبيعية سهلة ولكن عليكي الاعتياد عليها فترة طويلة للاعتناء بشعرط للأبد.