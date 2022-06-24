اصنعي بنفسك في المنزل الكيكة اليابانية بقوام هش يذوب بالفم

تعتبر الكيكة اليابانية ، من أشهر أنواع الكيك في اليابان وهي تتميز بقوام هش وخفيف، وتسمي أحياناً بالكيكة القطنية لها شكل رائع وجذاب وطعم لذيذ جداً، وهي تعتبر حلوي اسفنجية يمكن استخدامها لعمل تورتة أو تشيز كيك، وهي وصفة يشتهر بإعدادها المطبخ الياباني ويعشقها الجميع، وصفة صحية سهلة التحضير تصلح للكبار والصغار لا تحتوي علي الكثير من السكر، مغذية للأطفال لاحتوائها علي الحليب والبيض الغني بالكالسيوم والفيتامينات اللازمة صحة العظام والأسنان، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل الكيكة اليابانية اللذيذة.

مكونات عمل الكيكة اليابانية القطنية

من هنا سوف نعرض عليكم مقادير عمل هذه الكعكة اللذيذة وهي كما يلي:-

3 ملاعق كبار من الدقيق.

2 معلقة كبيرة زبدة.

نصف كوب جبنة كريمي.

4 ملاعق كبار سكر ناعم.

3 كوب حليب.

2 معلقة كبيرة من النشا.

معلقة صغيرة فانبليا.

ربع معلقة كبيرة عصير لليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير الكيكة اليابانية القطنية في المنزل بخطوات بسيطة وهي كالاتي:-

في وعاء كبير، ضعي الحليب والزبدة والجبنة الكريمي، وذوبيهم علي حمام مائي ساخن، مع الاستمرار في التقليب. ثم اخفقي صفار البيض، واضيفيه إلي الخليط السابق، واستمري في التقليب. بعد ذلك اضيفي الفانيليا، واستمري في التقليب جيداً، حتي تحصلي علي القوام المطلوب. ثم ضيفي الدقيق والنشا، واستمري في الخلط، حتي تتجانس جميع المكونات. ارفعي خليط الدقيق والحليب، والجبن وضعيه جانباً. ثم في العجان الكهربائي، ضعي بياض البيض واخفقي جيداً، حتي تحصلين علي قوام سميك أبيض. بعدها ضيفي عصير الليمون، واستمري بالخفق بمضرب البيض الكهربائي. بعد ذلك اضيفي ربع كمية السكر، واستمري في الخفق لمدة ثواني، ثم اضيفي باقي كمية السكر بالتدريج، مع الاستمرار في الخفق. ثم ضيفي ربع كمية بياض البيض، واخلطي حتي تمام التجانس. احضري صينية مدهونة بقليل من الزبدة، ثم ضعي ورق الزبدة وصبي الخليط، ثم ادخليها فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 180 مئوية. واتركيها لمدة 25 دقيقة تقريباً، واخفضي درجة الحرارة إلي 130 مئوية، واتركيها لمدة 60 دقيقة تقريباً، حتي تنضج تماماً. ثم اخرجيها من الفرن وتركيها جانباً حتي تبرد تماماً، ثم زينيها بالسكر بودر وقدميها بالهناء والشفاء.

نصائح مهمة عند إعداد الكيك

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي بعض النصائح المهمة لنجاح الكيك وهي كالاتي:-