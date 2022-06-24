نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحدي وصفة الخل والنشا للتفتيح الفوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر وصفة الخل والنشا ، من أكثر الوصفات فاعلية في تفتيح البشرة والأماكن الغامقة في الجسم، هي من الوصفات الطبيعية سريعة المفعول، تمنح البشرة نعومة وتفتيح وترطيب، وهي من أقوي الوصفات الطبيعية التي تعمل علي تفتيح الوجه بشكل ملحوظ خلال وقت قصير، تعمل هذه الوصفة علي نضارة وحيوية وناعمة البشرة وتجعلها أكثر شباباً وحيوية، تعمل علي تطهير الوجه من البكتيريا والفطريات والأوساخ وتخلص الوجه من الدهون والزيوت الزائدة في البشرة، وهو من أكثر الكريمات استخداماً بكثرة وهو أمن لجميع أنواع البشرة، سوف يزيل سواد السنين في أقل وقت وتحدي، وهي من الخلطات القوية في التفتيح والترطيب، ننصح كل سيدة أو فتاة باستخدام هذه الوصفة الطبيعية وسوف تلاحظين الفرق، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل وصفة الخل والنشا لتفتيح البشرة في المنزل.

مكونات عمل وصفة الخل والنشا

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي مكونات هذه الوصفة الطبيعية للبشرة وهي كالتالي:-

2 معلقة كبيرة من الخل الأبيض المركز.

معلقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال هذه السطور الأتية خطوات تحضير وصفة الخل والنشا الطبيعية لتفتيح البشرة وهي كالتالي:-

نحضر طبق صغير ونضع به النشا والخل ويتم الخلط حتي نحصل علي عجينة متماسكة. ثم يتم توزيع الخليط علي الوجه مع التركيز علي المناطق الأكثر غمقنا. بعد ذلك يتم ترك الماسك علي الوجه لمدة نصف ساعة حتي يجف تماماً. ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر، مع تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول علي نتائج أفضل.

فوائد خلطة الخل والنشا للبشرة

هناك فوائد عديدة جداً لهذا الماسك سوف نتعرف عليها من هنا وهي كالتالي:-

يعمل علي تعزير صحة وجمال البشرة.

يعطي البشرة نضارة وحيوية وناعمة ويجعل البشرة أكثر شباباً.

تعمل علي تطهير الوجه من البكتيريا والفطريات والأوساخ.

تخلص الوجه من الدهون والزيوت الزائدة في البشرة.

وتعالج الكثير من المشاكل والأمراض الجلدية.

تعمل علي إزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة في الوجه.

تزيل خلايا الجلد الميت وتعمل علي تجديدها.

قوية جداً في التخلص من البثور والرؤوس السوداء.

طريقة عمل ماسك النشا والقهوة للتفتيح البشرة ونضارتها

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير هذه الوصفة الفعالة للتفتيح الوجه وهي كالاتي:-

قومي بإحضار وعاء، وضعي به القهوة الجاهزة مع النشا، وقلبيهم جيداً. ثم ضيفي الحليب والجلسرين، مع المكونات السابقة، وقلبي جيداً المكونات. ثم بعد ذلك قومي بتنظيف بشرتك وجففيها جيداً، واستخدمي الفرشاة وادهني وجهك كله بالماسك. ثم اتركي الخليط علي وجهك لمدة 30 دقيقة كاملة، حتي يجف تماماً واغسلي بالماء الفاتر جيداً.

ماسك النشا والنعناع للترطيب البشرة والعناية بها

هيا نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير هذا الماسك الرائع للبشرة وهي كالاتي:-