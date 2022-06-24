طريقة عمل كيكة الماربل بالشيكولاته السريعة للشيف منال العالم

نقدم لكم من موقع ثقفني طريقة عمل كيكة الماربل بالشيكولاته من ضمن الوصفات العديدة التي سبق وقدمناها من الحلويات والأكلات والمشروبات نقدم لكم وصفه سهله وسريعه تعد من الأطباق المرغوبة يمكن لسيده المنزل تحضيرها لأسرتها بكل سهوله حيث تبحث عنها عبر محركات البحث جوجل ولكن قررنا اليوم من خلال هذا المقال تقديم طريقه عمل كيكه الماربل بالشوكولاته.

المقادير كيكة الماربل بالشيكولاته

المقادير:

اثنين كوب بسكوت مطحون.

ملعقه صغيره بيكنج باودر.

نصف كوب حليب.

نصف باكيت زبده.

ثلاث بيضات.

نصف كوب سكر.

التغطية:

فنجان من الحليب.

علبة قشطه.

فنجان سكر.

اربع قطع كيري.

طريقة التحضير

يعد تحضير حلوى الماربل في البيت من الحلويات الأساسية الخاصة إذا ما كان هناك أطفال يحتاجون دائما إلى تناول الحلوى ويتوجهون إلى شرائها جاهزة ويعد هذا من الأمور التي تسبب مشاكل صحية ومادية وفي هذا السياق نقدم لكم طريقة تحضير حلوى الماربل بالشوكولاته باتباع خطوات التحضير الأتية:

نخلط البيض مع السكر والحليب والزبد ثم نضعه فوق البسكويت المطحون والبيكنج بودر ونقلب بالملعقة. نضع هذه المكونات في قالب مدهون بالزبدة ومرشوش بقليل من الطحين. نضع القالب في الفرن المسبق تسخينه مع غلق باب الفرن بشدة حتى في الهواء الساخن. يخبز الكيك لمده 40 دقيقة أو حتى النضج اختبري نضج الكيك بواسطه عود خشبي في وسط الكيك إذا خرج نظيفا فقد نضجت واذا كان ما زال عليه عجينة تترك 10 دقائق إضافية اخرى. لحين تجهيز مقادير الطبقة العلوية نضع المكونات في الخلاط ثم نضعها فوق الكيك مع ترك فنجان منها. نضيف ملعقة صغيرة من الكاكاو فوق الكميه المتبقية من الخلطة ونقلبها جيدا. ثم نضعها في كيس ونثقبه ونعمل خطوط فوق الخلطة البيضاء لكل أصبعين خط. نمسك بطرف المعلقة ونعمل الخطوط بعكس خطوط الشيكولاته خط من تحت لفوق وخط من فوق لتحت. ثم أضع كيكة المربل في الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

ملحوظة… يمكن استخدام أي نوع من بسكوت الشاي السادة المفضل لديكم ولكن يجب أن يكون ناعم جدا لتحضير الكيكه.