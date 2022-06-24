طريقة عمل حلى أذن الفيل أو البالميه الفرنسية

حلى أذن الفيل أو البالميه الفرنسية أو أذن الفيل تحضر من عجينة الرقائق الهشه المورقة الملفوفة والمخبوزة في الفرن (الكرواسون) من غير خميرة وتسقى بالشربات للحصول على بالميه هش ومقرمش بطريقة سهلة وبسيطة كما أنها تتميز بشكلها اللطيف الجميل ولها العديد من النكهات ويمكن أعدادها بالشوكولاته والكريمة والمكسرات أو العسل أو القرفة وهذا ما يرفع من قيمته الغذائية واجعلها مصدر غنيا بالطاقة هذا بالإضافة إلى لذة طعمها مكونات وطريقة تحضير حلوى البالميه أو أذن الفيل الفرنسية بسيطة وسهلة الخطوات خاصة المبتدئات سنة أولي طبخ.

مكونات حلى أذن الفيل أو البالميه الفرنسية

لعمل حلوى أذن الفيل أو البالمية يجب تحضير المكونات الأتي ذكرها.

واحد كوب من السكر الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

رشه ملح.

نصف كيلو من عجينة الكرواسون ويفضل أن تكون بدون خميرة.

طريقة التحضير

يمكن أعداد حلوى البالميه في المنزل بكل سهوله وبقل وقت وجود وفيما يأتي نبين الطريقة السريعة لأعداد حلوى البالميه. عند تحضير المخبوزات يجب أولا تسخين الفرن على درجة حرارة 450 درجة. في وعاء اجمعي كل المكونات من نصف كوب السكر مع الملح. يجب استخدام رول المعجنات تمد عجينة الكرواسون حتى تصبح نصف سنتيمتر. تقطع عجينة الكرواسون حتى تصبح بشكل متساوي على شكل مستطيل ثم قومي برش خليط السكر والقرفة على كامل القطعة من الكرواسون. تلف العجينة مثل الساندوتش من حافة الطول بالنسبة للمستطيل. ثم توقفي عند المنتصف وبعد قومي بلف الجانب الأخر من المستطيل حتى المنتصف. عن طريق السكين قطعي لفائف العجين بعرض بسمك واحد ونصف واستمري بالتقطيع على طول العجينة. احرصي على قطع اللفائف بجانب بعضها على شكل دائرة اللفافة الأولي بجانب الدائرة الثانية. ترص قطع اللفائف في صينية الخبز من غير دهان لمدة ثلاث أو ستة دقائق أو حتى يصبح السكر كالكرميل على الجزء السفلي ثم تقلب من الجهة الأخري. و تخبز لمده ما بين ثلاثة إلى خمسة دقائق اخرى لينضج الجانب الأخر ثم تخرج من الفرن لكي تبرد وتصبح جاهزة للتقديم.

ختاما وصلنا إلى نهاية هذا المقال والذي قدمنا فيه وصفتنا اليوم من حلى أذن الفيل أو البالميى حلى الفرنسية المشهورة ذات الطعم و المذاق الشهية.