نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سحرية للتخلص من شيب الشعر المبكر وعلاج الشعر الابيض سيعود شعرك للونه الطبيعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الشيب من أكثر المشاكل التى تواجهنا ونرغب فى إزالته بطرق مختلفة وأمنه تماما على بصيلات الشعر، حيث يستخدمون بعض النساء إلى الصبغات التى تعمل على صبغ الشعر بألوان مختلفة وكثيرة ولكن هذه الصبغات بها مادة الأمونيا التي تضر بصحة الشعر، وسوف نقدم لكى عزيزتى فى هذا المقال طريقة عمل وصفة لعلاج الشيب بالقرنفل بطريقة سهلة وبسيطة.

يدخل القرنفل في الكثير من الوصفات التى تعالج الشعر الأبيض وتعمل على إزالته وإعادة الشعر الحيوية واللمعان، ولا تقتصر فوائد القرنفل فقط فى علاج الشيب المبكر بل فهو يعطى الشعر النعومة والكثافة المطلوبة وعدم التساقط، وإليكم شرح فوائد وخطوات عمل وصفات طبيعية بالقرنفل لعلاج الشيب المبكر بطريقة تسهل عليكى إعدادها فى المنزل.

علاج الشيب بالقرنفل

المكونات

قرنفل مطحون.

ماء للعجن.

معلقة صغيرة زيت زيتون.

تحضير وصفة طبيعية لعلاج الشيب المبكر بالقرنفل

نحضر الكبه الكهربائيه ونضع بداخلها عيدان القرنفل ونقوم بطحنها حتى تصبح باودر ناعم.

نحضر وعاء صغير ونضع بداخله القرنفل المطحون ومعلقة زيت زيتون وقطرات من الماء الدافئ تدريجياً للحصول على عجينة لينة ومتماسكة.

نضع خليط القرنفل على الشعر وخصوصاً الأماكن التى توجد بها الشعر الأبيض بكثرة ونتركها لمدة ساعة، حتى تتغلغل داخل بصيلات الشعر.

نغسل فروة الرأس ونفركه من عجينة القرنفل بالماء.

هذه الوصفة سوف تعمل على صبغ الشعر الأبيض وإعادة الشعر الحيوية واللمعان، ولا يقتصر فقط القرنفل على صبغ الشعر فقط بل فهو له فوائد عديدة فى صحة ولمعان الشعر، حيث أنه يقوى الشعر من الجذور للأطراف ويعمل على إكساب الشعر النعومة والحيوية ويضيف للشعر الإطلالة الرائعة و النعومة والمظهر الخارجي الجميل، تحتوي الوصفة أيضًا على زيت الزيتون الذى يتغلغل خصلات الشعر ويعمل على تثبيت اللون وإعادة الشعر النعومة والترطيب المضاعف.

وصفة طبيعية لعلاج الشعر الأبيض بالقرنفل

المكونات

عيدان القرنفل.

نحضر القرنفل ونقوم بحرقه بالنار لنحصل على المادة السوداء التى بداخله، ثم نقوم بوضع هذه العيدان على الشعر لصبغ الشعر باللون الأسود اللامع.

هذه الخطوة سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت فى الإعداد ولكنها تمتاز بسهولة مكوناتها وتحضيرها، ويعد القرنفل من أقوى الوصفات التى تتميز بقدرتها الفائقة على صحة الشعر وإعادة حيويته وصحته ولمعانه، ويعمل أيضاً على تحسين ملمس الشعر ويقوى الشعر ويمنع تساقطه، عكس الصبغات التى توجد بها مادة الأمونيا التي تضر بالشعر وتعمل على إضعاف خصلات الشعر ومن ثم تعمل على تساقطه.