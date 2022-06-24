نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصغير وتنحيف الأنف بملعقة زنجبيل واحدة بدون جراحة ومن أول مرة لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأنف الصغير من علامات جمال الوجه ، فكثير من الناس يريدون إبقاء أنفهم صغيرة من خلال شد الوجه أو حيل المكياج ، أو تقليصه إذا كان كبيرًا ، لكن الأفضل اللجوء إلى الوصفات الطبيعية أو ممارسة الرياضة ، فهذه هي أسهل الطرق لذلك طريقة تصغير الأنف ، حيث تفضل التقليل من حركة ابتسامة الأنف ، مع الحرص على رفع الأنف من أسفل إلى أعلى ، فمن الأفضل تكرار التمرين ثلاثين مرة على الأقل. لا تتردد في تحريك أنفك ، فهذه الطريقة تساعد على التخلص من الدهون العالقة بالأنف وتقوي عظامها بشكل فعال. أغلق إحدى فتحتي الأنف وتنفس من خلال الآخر لبضع ثوان. اضغط على طرف أنفك بإصبعك واضغط لأسفل برفق ، وكرر هذا الإجراء كل يوم.

يعتبر تصغير الانف من مظاهر جمال المراه والرجل ولان السيدات اكثر تاثرا بالمظهر ولان عمليات التجميل هي السائدة والرائدة في هذا الموضوع الا ان عملية كهذه تكون مكلفة وباهظة الثمن ولكن لما كل هذه التكاليف وهناك مواد طبيعية متخصصة في اذابة الدهون المتراكمة حول الانف الا وهو الزنجبيل لتصغير الانف اليك مجموعة خلطات للتصغير الانف من اول استخدام

بعض من النساء تحاول تصغير الأنف بالعمليات الجراحية التى تشكل خطراً كبيراً على الصورة الطبيعية للوجه، والكثير عانو من فشل هذه العمليات التجميلية، لذلك نقدم لكى طريقه طبيعيه تجعل الأنف صغير جدا من أول إستعمال أنها خلطه الجنزبيل السحرية التى تعمل بشكل فورى على انكماش فى الشكل والظهور بمظهر جميل يناسب الوجه، لأنها تحتوي على مواد طبيعية آمنه تماماً تعمل على تحسين الشكل المنتفخ للانف .

تحاول بعض النساء تقليص أنفهن عن طريق إجراء جراحي ، فهو ضار جدًا بالصورة الطبيعية للوجه ، وكثير من الناس يعانون من فشل هذه الإجراءات التجميلية ، لذلك نقدم طريقة طبيعية لجعل الأنف صغيرًا جدًا. أول استخدام لمزيج الزنجبيل المذهل الذي يعمل فورًا على انكماش الشكل والمظهر له مظهر جميل للوجه ، حيث يحتوي على مواد طبيعية آمنة تمامًا تعمل على تحسين شكل الأنف المتورم.

يعتبر الانف الكبير مصدر ازعاج لكل من يريدون التصوير وحسن المظهر ولان الكاميرا تعمل غلى تكبير حجم الانف لذا تسعي بعض الفتيات الي عمل عمليات تجميل والتي تكون عادتا باهظة الثمن والتي تسبب احيانا اخطاء وتغيير شكل الاتف بشكل غريب كما ان الخلطة الطبيعية هذه تعد من الخلطات المناسبة والتي اثبتت فعاليتها في تصغير الانف بشكل ملحوظ وسريع

خلطة الزنجبيل لتصغير الانف من اول مرة

يساعد الزنجبيل على حرق الدهون العالقة بالانف

خلطة الزنجبيل والماء لتصغير الانف

قومي بخلط كلا من ملعقتين من مسحوق الزنجبيل مع ملعقتين من الماء ، حتى يتكون خليط من العجين يسهل فرده على الانف ويترك مدة 8 ساعات على الاقل ثم يغسل بالماء وستلاحظي النتيجة من اول استعمال

خلطة زيت الحلبه وزيت الخروع لتصغير الانف

نقوم بمزج زيتي الحلبه والخروع مع بعضهم البعض ، ثم ضعي الخليط على انفك ثم اتركيه مدة 5 ساعات، ثم اغسليه بالماء وتكرر الخلطة مرتان في الاسبوع

خلطة الخميرة لتصغير الانف

قومي بمزج ملعقتين من الخميرة مع ملعقتين من العسل ، ختى يتكون مزيج يسهل فرده على الانف واتركي الخليط مدة 2 ساعة ،ثم قومي بغسل الانف بالماء وتكرر 3 مرات في الاسبوع

خلطة الزنجبيل وخل التفاح لتصغير الانف

قوم بمزج كلا من ملعقة من الزنجبيل وملعقة من خل التفاح وملعقة كم المعجون الاسنان حتى يمتزج الخليط تماما ويصبح كريمي الشكل قوم بدهن الخليط على الانف النظيف ويترك مدة 120 دقيقة ليجف الخليط تمام ثم قوم بغسل بشرتك بالماء وتكرر الخلطة مرتان اسبوعيا للحصول على افضل النتائج واقوم هذا الخليط الذي يعمل على ازالة وازابة الدهون الموجوده حول الانف.