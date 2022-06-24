6 اسرار هيخلوا شعرك ينمو بشكل صحي

الشعر في المتوسط بينمو حوالي 0.5 بوصة ، تقريبا 6 بوصات كل سنة ، ولكن في بعض الاوقات نمو الشعر بيكون بطيء ، خصوصا لما معظم الناس بيفقدوا ما بين 50 – 100 شعرة كل يوم ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 6 اسرار لزيادة نمو الشعر وتكثيفه.

اسرار لزيادة نمو الشعر:

1- استخدمي عصير البصل:

البصل عنصر اساسي في كل مطبخ ، ولكن هو ممكن يساعد كمان في نمو الشعر ، بعض الدراسات اثبتت ان هيكون مفيد جدا اضافته لروتين العناية بالشعر ، وضع عصير البصل على فروة الراس ممكن انه يساعد في اعادة نمو الشعر ، واظهرت دراسات تانية كمان ان الاشخاص اللي بيعانوا من داء الثعلبة لو طبقوا عصير البصل مرتين يوميا على فروة الراس هيلاحظوا نمو الشعر بعد اسبوعين بس.

2- اعملي مساج لفروة الراس:

واحدة من طرق تسريع عملية نمو الشعر وتطويله في اسرع وقت هو تدليك فروة راسك ، والغرض من العملية دي هو شد خلايا بصيلات الشعر وتحفيزها على انتاج الشعر اكتر كثافة ، والدراسات اثبتت ان حوالي 69% من الاشخاص اللي عندهم داء الثعلبة لاحظوا تحسن من استخدامهم طريقة التدليك.

3- استخدمي زيت الروزماري:

لو عايزة شعر كثيف ، يبقى اختيارك هو زيت الروزماري او اكليل الجبل ، والحقيقة ان زيت اكليل الجبل من انواع الزيوت اللي ثبت فعاليته بالدراسات واكتشفوا انه كان بنفس فعالية المينوكسيديل (دواء بيستخدم لعلاج الشعر الخفيف).

4- جربي تقنية “no poo”:

في حين ان بعض العوامل بتكون خارجة عن ارادتنا زي الجينات ، الا انه في بعض الحاجات ممكن تبديلها وتعديلها ، وواحدة من الطرق اللي كتير من الاشخاص جربوا واكدوا فاعليتها هي التخلص من الشامبو ، الحقيقة ان الشامبو منتج مش ضروري لتنضيف الشعر ، بالاضافة ان الشامبو العادي بيضر الشعر عن طريق ازالة الزيوت الطبيعية الصحية اللي بتنتجها فروة الراس ، عشان كده بننصحك انك تستبدليه بشامبو طبيعي بمكونات طبيعية.

5- اغسلي شعرك بماية مفلترة:

حتى لو استخدمتي لشعرك كل انواع الزيوت والعلاجات اللي في العالم ، هيفضل في سبب خفي ممكن يضيع كل مجهودك وهو الماية ، ماية الاستحمام ممكن تحتوي على مواد كيميائية قاسية ، زي الكلوريد والمعادن ، بما فيهم الكالسيوم, الزئبق, المغنيسيوم, النيكل ، وممكن كمان تحتوي على الرملة والملوثات اللي ممكن تهيج فروة راسك وتتسبب في الجفاف وتساقط الشعر بسبب التقصف ، ، عشان كده بننصحك تستخددمي ماية فلتر على الدش ، واختاري فلتر نوعه كويس للتخلص من اكبر قدر ممكن من الكلور, المعادن, واي جزئيات موجودة في ماية الدش.

6- فكي تشابك الشعر بالراحة:

لازم الاول تفكي تشابك الشعر قبل تصفيفه ، فك تشابك الشعر قبل النوم هيضمن لك ان شعرك هيفضل خالي من التشابك اثناء النوم وهيخلي تصفيفه اسهل تاني يوم الصبح ، وعشان تضمني فك التشابك من غير ما تكسري شعرك ، خدي وقتك ، قسمي الشعر لاقسام صغيرة ، رطبي شعرك ، استخدمي مشط خشب اسنانه واسعة ، وابدأي من الاطراف واطلعي بالتدريج للجذور.

افضل زيوت لعلاج الصلع واعادة نمو الشعر