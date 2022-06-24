نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلى الحلويات عمل كيكة البسبوسة في البيت بأقل الخطوات والمكونات في المقال التالي
كيكة البسبوسة هي من أطيب أنواع الحلويات، إذ أنها من بين الحلويات الهشة وكذلك الخفيفة التي من الممكن أن يتم تناولها في الصباح وذلك بجانب كوب اللبن أو الشاي، هذا بجانب أن مذاقها شهي ولذيذ، بالإضافة إلى أنها محببة للكبار وكذلك الصغار وتشتمل على قيمة غذائيّة كبيرة، والعديد من النساء يبحثن عن كيفية إعدادها بأسهل الطرق والخطوات وكذلك بأقل وأوفر المكونات، كما أن كيكة البسبوسة يتم تناولها بجانب الكثير من الوجبات الرئيسية في اليوم.
مكونات كيكة البسبوسة
- عدد ٢ كوب من الدقيق الأبيض المنخول.
- كوبان من دقيق السميد.
- علبة واحدة من الزبادي البلدى.
- سكر أبيض “كوب ونصف”.
- لبن حليب سائل دافئ “كوب واحد فقط”.
- زيت نباتي “كوب واحد فقط”.
- جوز الهند مجروش “كوب واحد فقط”.
- القليل من الخل الأبيض.
- كيس واحد فقط من البيكنج بودر.
- كيسان من الفانيليا.
- ½ ملعقة صغيرة من الملح.
- القليل من جوز الهند للتزيين.
طريقة تحضير كيكة البسبوسة
كيكة البسبوسة من أشهى الحلويات التي من الممكن أن تتذوقها على الإطلاق، وكافة الكبار والصغار يعشقونها للغاية.
- في البداية أحضري وعاء عميق لتضعي به الحليب الدافئ والسكر والزبادي وكذلك كلاً من الخل والبيض والفانيليا والزيت وتابعي تقليب المقادير بشكل جيد إلى أن يتم التجانس.
- بعد ذلك قومي بوضع الدقيق الأبيض وكذلك دقيق السميد، بالإضافة إلى جوز الهند المبشور والبيكنج بودر مع بعضهم البعض وكذلك ½ ملعقة صغيرة من الملح، وتابعي تقليب المقادير مع بعضهم البعض بشكل جيد.
- قومي بعدها بخلط كل المقادير بشكل جيد إلى أن يتم التجانس ويصير القوام مناسب.
- بعد ذلك قومي بإحضار صينية حجمها متوسط وتم دهنها بالقليل من الزيت وكذلك القليل من الدقيق، وهذا لكي لا يتم التصاق الكيك وضعي بها المزيج بصورة متساوية في الصينية.
- بعد ذلك قومي بوضع الصينية بالفرن الذي تم تسخينه من قبل على درجة حرارة 180 درجة مئوية وذلك حتى مرور ما يقرب من حوالي ½ ساعة إلى أن تحصلين على اللون الذهبي.
- في النهاية بعد أن يتم النضج قومي بإخراج الصينية من الفرن ومن ثم ضعي عليها الشربات وبعدها قومي بتزيينها بواسطة جوز الهند.
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