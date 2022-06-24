أحلى الحلويات عمل كيكة البسبوسة في البيت بأقل الخطوات والمكونات

كيكة البسبوسة هي من أطيب أنواع الحلويات، إذ أنها من بين الحلويات الهشة وكذلك الخفيفة التي من الممكن أن يتم تناولها في الصباح وذلك بجانب كوب اللبن أو الشاي، هذا بجانب أن مذاقها شهي ولذيذ، بالإضافة إلى أنها محببة للكبار وكذلك الصغار وتشتمل على قيمة غذائيّة كبيرة، والعديد من النساء يبحثن عن كيفية إعدادها بأسهل الطرق والخطوات وكذلك بأقل وأوفر المكونات، كما أن كيكة البسبوسة يتم تناولها بجانب الكثير من الوجبات الرئيسية في اليوم.

مكونات كيكة البسبوسة

عدد ٢ كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

كوبان من دقيق السميد.

علبة واحدة من الزبادي البلدى.

سكر أبيض “كوب ونصف”.

لبن حليب سائل دافئ “كوب واحد فقط”.

زيت نباتي “كوب واحد فقط”.

جوز الهند مجروش “كوب واحد فقط”.

القليل من الخل الأبيض.

كيس واحد فقط من البيكنج بودر.

كيسان من الفانيليا.

½ ملعقة صغيرة من الملح.

القليل من جوز الهند للتزيين.

طريقة تحضير كيكة البسبوسة

كيكة البسبوسة من أشهى الحلويات التي من الممكن أن تتذوقها على الإطلاق، وكافة الكبار والصغار يعشقونها للغاية.