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نقدم لكم اليوم كيفية وطريقة استخدام خلطة القرنفل لتطويل الشعر القصير والحد من مشاكل الشعر المختلفة، فالله -سبحانه وتعالى- وضع في القرنفل فائدة عظيمة جدًا للجسم والصحة والشعر وللبشرة أيضًا، ولعل أن القرنفل في تركيبته التي خلقه الله بها يعمل على تطويل الشعر في وقت قصير جدًا وهو مفيد بالأخص بالنسبة إلى الفتيات التي تعاني من شعرها القصير والذي ترغب في أن يصبح طويلًا وناعمًا وخاليًا من أي مشاكل وعيوب. طريقة تحضير خلطة القرنفل لتطويل الشعر مكونات الوصفة:- بذور القرنفل.

زيت قرنفل.

ماء فاتر.

عصير ليمون. خطوات التحضير وطريقة الاستخدام:- أول خطوة هي تجفيف مسامير القرنفل وليكن بتسخينها داخل الميكروويف أو وضعها تحت أشعة الشمس بحيث تصبح جافة تمامًا.

بواسطة المطحنة المنزلية قومي بوضع مسامير القرنفل المجففة واطحنيها جيدًا حتى تصبح مسحوق ناعم تمامًا.

بعد ذلك أضيفي كل المكونات مع بعضها واخفقيهم جيدًا حتى يتجانسوا بشكل كامل ويصبح عبارة عن معجون لزج قليلًا.

اغسلي شعرك ثم قومي بتدليك فروة رأسك بالخليط ودلكي جيدًا ثم قومي بتركه على شعرك وخاصة الفروة لمدة ساعة على الأقل.

وأخيرًا قومي بشطف شعرك جيدًا بالماء والشامبو واتبعي هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع. أبرز فوائد القرنفل للشعر يحتوي القرنفل على خصائص معالجة للقشرة والبكتيريا التي تترسب في فروة الرأس مثل القشرة وحشرات الرأس.

كما أنه غني بكمية كبيرة من الفيتامينات التي تعمل على معالجة مشاكل الشعر وتمنع تقصفه وتساقطه وتكسره بسهولة.

يعالج القرنفل مشاكل فروة الرأس لأنه غني بنسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تعالج جذور الشعر وتعمل على فلترته من الشوائب والالتهابات.

غني بمضادات بكتيريا وأكسدة تعالج الشعر التالف بجميع مشاكله المختلفة وتمده بطبقة عازلة تحميه من أي مخاطر وعوامل بيئية ضارة.

يزيد من نمو الشعر ويملأ الفراغات الموجودة في الرأس ويعالج مرض الثعلبة و الصلع الوراثي أو الطبيعي.

يمكن تحضير بلسم طبيعي للشعر من القرنفل حيث أنه يحتوي على مواد مرطبة و يعمل على تأخير نمو الشعر الأبيض في الشعر. عمر شويل - جدة معجزة القرنفل للشعر ضعيه ليلة على شعرك لتطويل وتنيعم وترطيب الشعر سيغير الشعر 180 درجه - ثقفني

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