طريقة عمل عصير التفاح الطبيعي في المنزل للكبار والأطفال والرضع

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طريقة عمل عصير التفاح الطبيعي في المنزل بأكثر من طريقة لمحبي تناول العصير خاصة في فصل الصيف الحار للكبار والرضع تتميز فاكهة التفاح بانها غنية بالقيمة الغذائية لاسيما الألياف والكربوهيدرات وله فوائد صحية كثيره تعمل على مساعدة الهضم ومنع الإمساك وتقليل نسبة الكوليسترول بالإضافة إلى منع الحموضة كما أن التفاح مفيد جدا للبشره لأنه من الفواكه الطبيعية التي تساعد على ترطيب البشرة وتطهيرها ويساعد في التخلص من البقع الداكنة على البشرة وحب الشباب وينشط الدورة الدموية مما ينعكس على الجلد إيجابيا ويساعد على شدة حيث يعد التفاح من افضل أنواع العصائر المغذية الخفيفة والمنعشة والصحية يمكن عمل عصير التفاح الفريش بإضافة مكونات اخرى إليه من الفواكه أو بمفردة وهذا ما سوف نقوم بشرحه من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني الاخباري. طريقة عمل العصير التفاح بالحليب جئنا لكم بطريقة عمل عصير التفاح بالحليب لمن يفضل تناوله بالتحديد نظرا الاحتواء العصير على فوائد متعددة بصورة كبيرة للأطفال ولتخضيره يجب توفرا المكونات الأتية: 2 ثمرة متوسطة الحجم من التفاح المقشر مقطع مكعبات.

اربع مكعبات من الثلج.

ربع ملعقة من القرفة حسب الاختيار.

مقدار من السكر للتحليه حسب الرغبة.

أما عن طريقة تحضيره فهي كالاتي:

نضع السكر والحليب في وعاء الخلاط.

نبدأ في خلط هذه المكونات حتى يذوب السكر جيدا.

نضع مكعبات الثلج و التفاح ثم نضيف كمية السكر ونعود للخلط مره اخرى.

يصب خليط العصير في أكواب التقديم.

وزين وجه الكوب بالقرفة يقدم باردا. طريقة عمل عصير التفاح للرضع عدد 1 ثمرة تفاح مقشرة ومقطعة إلى شرائح. كوب من الماء. ربع كوب من سيريلاك الأرز أو القمح. طريقة التحضير نحضر قدر ونضع فيه التفاح والماء. ثم يرفع على نار متوسطة الحرارة ويترك هذا القدر على النار لمدة من 15 إلى 20 دقيقة حتى ينضج التفاح.

وبعد يصفى التفاح من الماء ويهرس جيدا.

يضاف ربع كوب من ماء السلق والسيريلاك و يقلب بشكل جيد.

ثم يقدم للطفل و لا يوضع الملح أو السكر في وجبات الطفل حتى لا يستسيغ الأطعمة المحلية أو المالحة فيرفض أي طعام اخر. طريقة عمل عصير التفاح الأخضر عدد واحد تفاحة خضراء مقطعة إلى مربعات صغيرة.

50 جرام نعناع.

2 ملعقة كبيرة سكر حسب الرغبة. كوب ماء مكعبات.

4 مكعبات من الثلج.

عصير ليمونه واحدة فقط. طريقة التحضير في وعاء الخلاط يضاف التفاح والماء والسكر والليمون الحامض والنعناع والثلج

ثم تخلط كل هذه المكونات على سرعة عالية ويصفى العصير ويصب في كؤوس التقديم وزين بأوراق النعناع.

يقدم هذا العصير بارد. خلطات عصير التفاح عدد 2 كوب من عصير التفاح المصفى. ثمرة واحدة من التفاح المقشر والمقطع مكعبات. عدد2 كوب الأيس كريم فانيليا. كمية من الثلج المجروش. عدد 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير تجمع كل المكونات السابقة في الخلاط الكهربائي.

وتخلط على سرعة عالية و يقدم العصير مزين بالأيس الكريم حسب الرغبة. عمر شويل - جدة طريقة عمل عصير التفاح الطبيعي في المنزل للكبار والأطفال والرضع - ثقفني

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