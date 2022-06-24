نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة حلوى جوز الهند بدون فرن وبمكونات بسيطة في المقال التالي

حلوى جوز الهند الذي يعتبر من أشهر وأكثر المكونات استخدامًا في وصفات الحلويات سواء الشرقية أو الغربية عندما نريد إضافة نكهته المميزة لأي وصفة، والوصفة التي نقدمها لكم اليوم بجوز الهند تتناسب تمامًا مع فصل الصيف فهي لا تحتاج للفرن إطلاقًا كما أنها تؤكل باردة، وهي اختيار مناسب عند الشعور بالرغبة في تناول شيء من الحلوى. مقادير حلوى جوز الهند كوب جوز هند مبشور.

نصف كوب سكر.

نصف كوب دقيق.

500 مل من الحليب السائل.

30 جرام من الزبدة.

فانيليا.

قالب مستطيل مقاس 20*30 سم. مقادير الحشو 100 مل من كريمة الخفق للحلويات.

2 ملعقة من السكر البودر.

عين جمل مجروش للحشو.

عين جمل صحيح للتزيين. طريقة عمل حلوى جوز الهند لعمل حلوى جوز الهند الباردة المميزة نحضر القالب المناسب ونضع به طبقة من ورق الزبدة.

فوق ورق الزبدة قم بتوزيع كمية جوز الهند بالتساوي في كل القالب.

في إناء مناسب اخلط السكر الأبيض مع الدقيق جيدًا ثم قم بإضافة الحليب بالتدريج مع استمرار التقليب.

بعد تجانس القوام ضع الإناء على النار مع التقليب حتى تحصل على قوام أسمك.

هنا ارفع الإناء من على النار وضع الزبدة لباقي المكونات وكذلك الفانيليا وقلبهم جيدًا.

اسكب هذا الخليط فوق جوز الهند المرشوش في القالب مع فرده بشكل متساوي في كل القالب.

اترك الخليط يهدأ ويبرد ثم ضع القالب في الثلاجة عدة ساعات حتى يتماسك خليط حلوى جوز الهند.

وقبل خروجه قم بتجهيز الحشو.

ضع كريمة خفق الحلويات مع السكر البودر في إناء عميق واخفقهم بالمضرب الكهربائي حتى الحصول على القوام المطلوب.

أخرج القالب من الثلاجة وقم بتقطيع الحلى على شكل 6 مستطيلات.

قم بتوزيع كمية من عين الجمل المجروش فوق كل مستطيل ثم كمية من الحشو مع فردها بشكل جيد.

وأخيرًا قم بلف كل مستطيل على شكل رول، مثل طريقة السويس رول المعروفة.

وزع حلوى جوز الهند في طبق مميز للتقديم وضع حبة من عين الجمل فوق كل قطعة منهم للتزيين وللإشارة لاحتواء الحلوى على عين الجمل بالداخل.

واستمتعوا بالوصفة اللطيفة مع ضيوفكم بالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة وصفة حلوى جوز الهند بدون فرن وبمكونات بسيطة - ثقفني

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