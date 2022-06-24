نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل الماسكات كولاجين طبيعي لشد الوجه والرقبة في المقال التالي

الكولاجين الطبيعي للوجه يعد هو الحل الرائع للحصول على وجه ذات بشرة مشدودة ومنفوخة، بدون اللجوء إلى حقن البوتكس أو إجراء بعض عمليات التجميل، مما يحقق حلم معظم السيدات والنساء، خاصة الذين يعانون من التجاعيد وترهل الجلد، لذلك سوف نقدم إليكم أفضل ماسك كولاجين طبيعي للوجه. ماسك الكيوي والافوكادو مكونات ماسك الكيوي والافوكادو ثمرتان صغيرتان من الكيوي.

ثمرة كبيرة من الافوكادو. طريقة تحضير ماسك الكيوي والافوكادو قطعي الافوكادو والكيوي إلى عدة شرائح صغيرة الحجم، ثم قومي بهرسهم بواسطة الشوكة، حتى يختلطوا سويا.

وزعي مزيج الكيوي على الوجه، ثم افرديه واتركيه لمدة ٣٠ دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ وجففيه جيدا.

رطبي وجهك، ثم كرري ماسك الكيوي والافوكادو يوم بعد يوم. ماسك منقوع لبان الدكر مكونات ماسك منقوع لبان الدكر عشرون جرام من لبان الدكر الخام.

كأس كبير من الماء. طريقة تحضير ماسك منقوع لبان الدكر ضعي حبوب لبان الدكر في مقدار الماء، ثم قومي بتغطيتهم واتركيهم جانبا لمدة أربعة وعشرون ساعة، حتى يصبح لون الماء مثل الحليب.

قومي بتصفية الماء جيدا، ثم ضعيه في زجاجة بها بخاخ وضعيه في الثلاجة لمدة ساعة.

وزعي منقوع لبان الدكر بالبخاخ على الوجه، ثم اتركيه حتى يجف واغسليه، ثم جففيه ورطبيه، ثم كرريه بشكل يومي مرة صباحا ومرة مساءا. ماسك العسل والقرفة مكونات ماسك العسل والقرفة نصف ملعقة كبيرة عسل أبيض.

عشرة جرام من القرفة.

١/٢ ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون. طريقة تحضير ماسك العسل والقرفة امزجي القرفة بعد طحنها مع مقدار العسل، والشوفان والقهوة جيدا، حتى يمتزجوا.

افردي مزيج القرفة على وجهك، ثم اتركيه لمدة ثلث ساعة واغسليه بالماء الدافئ ، ثم رطبيه.

كرري ماسك العسل والقرفة مرة كل يوم. ماسك الجيلاتين والحليب مكونات ماسك الجيلاتين والحليب نصف ملعقة كبيرة من مسحوق الجيلاتين.

عشرة جرام من البن الخام.

ست ملاعق صغيرة من الحليب الدافئ. طريقة تحضير ماسك الجيلاتين والحليب امزجي مسحوق الجيلاتين مع الحليب الدافئ، والبن جيدا حتى يختلطوا. عمر شويل - جدة أفضل الماسكات كولاجين طبيعي لشد الوجه والرقبة - ثقفني

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