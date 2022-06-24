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يعتبر الدجاج من الأطعمة الشهية واللذيذة المفيدة للأطفال والكبار حيث تحتوي على نسبة هائلة من البروتينات والعناصر اللازمة لجسم الإنسان فيعتبر الدجاج من الوجبات المتكاملة لدينا ولكن هل كل أجزاء الدجاجة تصلح للاستخدام وهذا ما سوف يتم تناوله في هذا المقال وما يجب علينا فعله عند طهي الدجاج والأجزاء التي يجب التخلص منها. الأجزاء التي يجب التخلص منها والتي تسبب أضرار للإنسان وأمراض مميتة:- يجب التخلص أولاً من رأس الدجاجة فهي تكون حاملة لبعض الفيروسات مثل الجمبور والأمراض البكتيرية مثل السالمونيلا التي تعتبر من الأمر ال zoontic بمعنى أنها تنتقل من الطائر للإنسان وبذلك يجب التخلص منها. يجب التخلص من كلى الدجاجة والتي توجد بجانب الكبد مباشرة وهي تعتبر من الأجزاء المليئة بالسموم والميكروبات حيث أثناء دورة حياة الفرخة عند اعطاء أي دواء للفرخة فإنه يتم التخلص منه عند طريق الكليتين وهذا ما يثير القلق نحو تناول تلك الجزء الضار بنا لذلك يجب سرعة التخلص منه. يجب التخلص أيضًا من رئتين الدجاجة والأحشاء الداخلية فيما عدا الكبد فكل هذه الأجزاء تعتبر ضارة وقد تلحق الضرر بالإنسان. الجزء الخلفي للدجاجة وهو مكان إخراج الفرخة حيث يعتبر أيضاً من الأماكن الضارة والتي تسبب الضرر للإنسان. الطرق التي يجب اتباعها للحصول على دجاجة سليمة :- أولاً من أول الخطوات هي غسل الدجاجة بالملح والخل ويجب مراعاة عند اختيار الدجاجة فيجب اختيار دجاجة متوسطة في الوزن ليست بكبيرة الحجم حيث الدجاج الكبير في الوزن ربما يكون مليء بالهرمونات والمواد الضارة التي ربما تكون مسرطنة. بعد غسل الدجاجة يتم التخلص من الأجزاء التي تم ذكرها ولا يجب أن نستهين بتلك الأمور وبعد ذلك يتم طهو الدجاج حسب الرغبة وبالهناء والشفاء وبتلك الطرق نحصل على دجاج صحي وخالي من الأمراض الفيروسية والأمراض المسرطنة. عمر شويل - جدة احذروا سم قاتل هذا الجزء من الدجاج تخلصوا منه فورا والسبب صادم وخطير - ثقفني

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