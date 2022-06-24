طريقة بسيطة لعمل ايس كريم الشيكولاتة في المنزل بخطوات سريعة وغير مكلفة والطعم حكاية

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طريقة عمل ايس كريم الشيكولاته هو ما يبحث عنه الكثير من النساء وذلك لأنه من أهم وأكثر الحلويات المحبوبة جدًا خاصتًا للأطفال، ويتم تناوله صيفًا وشتاءًا، كما أن تحضير الايس كريم في المنزل يكون أكثر امانًا من حيث المكونات وصحي بالشكل المطلوب، ويمكن إعداده وتقديمه في أي وقت وخطوات التحضير هي موضوع هذا المقال الآن.
طريقة عمل ايس كريم الشيكولاته في المنزل
خطوات بسيطة ويمكنكم الحصول على ايس كريم طبيعي بالطعم المفضل لدى الكثير من الناس وهي الشيكولاتة المميزة و بتكاليف بسيطة في متناول أيدي الجميع، يمكن تقديمه للأطفال في اي وقت أو تقديمه للضيوف الأقارب والاصدقاء، وطريقة التحضير كالآتي:
مكونات الايس كريم
- ربع كيلو من كريمة الخفق.
- كيلو من اللبن الحليب.
- خمس ملاعق كبار من الكاكاو الخام.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب من السكر البودرة.
- ربع كوب صوص شيكولاته.
طريقة التحضير
- يتم تسخين اللبن الحليب كامل الدسم في البداية، وذلك حتى الحصول على درجة الغليان.
- يتم ترك اللبن الحليب حتى يبرد تماماً، ثم يدخل الفريزر لمدة ساعة حتى يصبح مثلج.
- اخرجي اللبن الحليب بعد ذلك وأضيفي إليه السكر البودرة.
- استخدمي المضرب الكهربائي، واخلطي المكونات حتى يذوب السكر تمامًا.
- على جانب آخر اخلطي الكريمة مع الكاكاو والفانليا وقومي بالتقليب جيدًا التجانس مع بعض المكونات.
- أضيفي بعد ذلك الكريمة المخلوطة بالكاكاو إلى الفانليا بشكل تدريجي مع تشغيل أعلى سرعة المضرب والضرب لمدة لا تقل عن عشرة دقائق.
- استمرى فى الضرب حتى يتضاعف حجم المريم وتصبح مناسبة القوام كما هو مرغوب.
- احضري علبة مناسبة الحجم، ويمكن استبدال هذه العلبة قوالب الايس كريم السيليكون ويتم وضع الايس كريم بداخلها.
- ضعي العلبة في الفريزر لمدة لا تقل عن أربع ساعات او حتى يتماسك الايس كريم جيدًا ويصبح مثل الجاهز.
- اخرجي الايس كريم وقومي بتوزيعه بالشكل المرغوب فيه ثم يتم زين القالب بصوص الشيكولاته الرائع، ويمكن تقطيع قطع الشيكولاتة الخام حتى يزين الايس كريم بشكل مميز كما هو مطلوب.
- يمكن تقديمه هكذا في أي وقت.
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