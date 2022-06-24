طريقة بسيطة لعمل ايس كريم الشيكولاتة في المنزل بخطوات سريعة وغير مكلفة والطعم حكاية

طريقة عمل ايس كريم الشيكولاته هو ما يبحث عنه الكثير من النساء وذلك لأنه من أهم وأكثر الحلويات المحبوبة جدًا خاصتًا للأطفال، ويتم تناوله صيفًا وشتاءًا، كما أن تحضير الايس كريم في المنزل يكون أكثر امانًا من حيث المكونات وصحي بالشكل المطلوب، ويمكن إعداده وتقديمه في أي وقت وخطوات التحضير هي موضوع هذا المقال الآن.

طريقة عمل ايس كريم الشيكولاته في المنزل

خطوات بسيطة ويمكنكم الحصول على ايس كريم طبيعي بالطعم المفضل لدى الكثير من الناس وهي الشيكولاتة المميزة و بتكاليف بسيطة في متناول أيدي الجميع، يمكن تقديمه للأطفال في اي وقت أو تقديمه للضيوف الأقارب والاصدقاء، وطريقة التحضير كالآتي:

مكونات الايس كريم

ربع كيلو من كريمة الخفق.

كيلو من اللبن الحليب.

خمس ملاعق كبار من الكاكاو الخام.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السكر البودرة.

ربع كوب صوص شيكولاته.

طريقة التحضير