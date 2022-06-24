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قرص السمسم تعتبر من المعجنات الشهية التي يتم الإقبال عليها من جانب العديد من الأشخاص بالتحديد الصغار، كما أنه من الممكن أن يتم تناولها بجانب كوب اللبن وذلك على وجبة الفطور، وتتسم القرص بالسمسم بمذاقها الشهي والطيب وقوامها الهش والعديد من الأمهات يريدون أن يصنعونها في المنزل؛ إذ أنها سهلة وسلسة ولا تحتاج إلى الكثير من الوقت أو الجهد في تحضيرها. مكونات عمل قرص السمسم ٣ أكواب من الدقيق الأبيض.

بيكنج بودر “ملعقة كبيرة”.

½ ملعقة صغيرة من الملح.

خميرة بيرة “ملعقة كبيرة”.

½ كوب من السمن.

عدد ملعقتان كبيرتان من اللبن البودرة.

سكر أبيض “ملعقة كبيرة”.

ماء دافئ للعجن وذلك تبعاً للحاجة. مقادير الحشو عدد ٥ ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقتان صغيرتان من القرفة.

أربع ملاعق كبيرة من الزبدة.

ملعقتان كبيرتان من اللبن البودر.

سمسم.

٣ ملاعق من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الماء.

قرفة. طريقة تحضير قرص السمسم قومي بتحضير وعاء صغير وضعي به السكر والخميرة والماء الدافئ، وتابعي التقليب واتركيهم جانبا حتى نصف ساعة.

قومي بإحضار وعاء آخر لتضعي به البيكنج بودر والدقيق واللبن البودرة وكذلك الملح وتابعي التقليب.

بعد ذلك قومي بوضع الخميرة على مزيج الدقيق السابق وتابعي التقليب بشكل جيد، وبعدها أضيفي السمن المذابة.

ضعي الماء الدافئ على العجينة تدريجياً إلى أن يتكون القوام المناسب.

استمري بالعجن مجدداً.

قومي بتغطية العجينة وضعيها يمكان دافئ لكي تختمر.

بعد ذلك ضعي بطبق القرفة وكذلك السكر والسمن والسمسم وتابعي التقليب.

قومي بعدها بتقسيم العجين لكرات صغيرة حتى تنتهي الكمية، وبعدها قومي بفرد كل كرة، وضعي بداخلها الحشو ومن ثم اغلقيها جيدا وكرري نفس العملية مع باقي الكمية.

بعد ذلك قومي بإحضار صينية وضعي بها القرص.

بعدها قومي بتقليب المقادير التي سيتم دهن وجه القرص بها إلى أن تعطي اللون الذهبي.

بعد ذلك اتركيها حتى ١٠ دقائق إلى أن تهدأ العجينة.

قومي بإدخال الصينية الفرن وذلك بدرجة حرارة 180 درجة.

قومي بتشغيل الشواية، ومن ثم أخرجي الصينية بمجرد نضجها واتركيها إلى أن تهدأ. عمر شويل - جدة حضري أحلى تسالي لوقت الجوع قرص السمسم في المنزل بالمكونات البسيطة - ثقفني

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