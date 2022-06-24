أحد المكونات التجميلية الفعالة والمنتشرة بكثرة الفترة الأخيرة هي الفازلين الذي يحتوي على خصائص جمالية عديدة للبشرة وللجسم وكذلك الشعر، وضمن العديد من فوائد الفازلين تعتبر قدرته على إزالة شعر الجسم أحد أفضل تلك الفوائد إذ يدخل في عدة مستحضرات تجميلية ويمكننا أن نقوم باستخدام معلقتين من الفازلين لإزالة شعر فوق الشفايف والوجه والتخلص من شعر الجسم بالوصفة السحرية بدلًا من الطرق التقليدية فما هي تفاصيل وصفة الفازلين لإزالة الشعر بدون ألم أو تكاليف؟

وصفة الفازلين لإزالة الشعر

تساعد وصفات الفازلين المخصصة لإزالة الشعر على إضعاف سمك بصيلة الشعر الموجود بالمنطقة سواء كانت فوق الشفايف أو الجسم أو الوجه ومع الوقت يقل معدل نمو تلك البصيلات، ففي وصفة اليوم نقوم بخلط الكركم مع الفازلين حيث أن الكركم مكون جمالي فعال جدًا في تفتيح الجسم خاصةً في المناطق الحساسة عند إزالة الشعر منها ومن ناحية أخرى يساهم في إزالة الشعر من الجذور.

الفازلين والكركم لإزالة الشعر

المكونات المطلوبة

مقدار نصف ملعقة طعام مليئة بالكركم الناعم. وملعقة لها حجم كبير دقيق حمص. مع نصف ملعقة طعام فقط من الفازلين الطبي. ثلاث ملاعق حليب بارد سائل.

يتم التحكم في كمية المكونات حسب العجينة الناتجة وكذلك حسب حجم المنطقة المراد إزالة الشعر منها.

طريقة إعداد الوصفة