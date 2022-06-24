نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلقتين من الفازلين لإزالة شعر فوق الشفايف والوجه والتخلص من شعر الجسم بالوصفة السحرية بدلًا من الطرق التقليدية في المقال التالي
أحد المكونات التجميلية الفعالة والمنتشرة بكثرة الفترة الأخيرة هي الفازلين الذي يحتوي على خصائص جمالية عديدة للبشرة وللجسم وكذلك الشعر، وضمن العديد من فوائد الفازلين تعتبر قدرته على إزالة شعر الجسم أحد أفضل تلك الفوائد إذ يدخل في عدة مستحضرات تجميلية ويمكننا أن نقوم باستخدام معلقتين من الفازلين لإزالة شعر فوق الشفايف والوجه والتخلص من شعر الجسم بالوصفة السحرية بدلًا من الطرق التقليدية فما هي تفاصيل وصفة الفازلين لإزالة الشعر بدون ألم أو تكاليف؟
وصفة الفازلين لإزالة الشعر
تساعد وصفات الفازلين المخصصة لإزالة الشعر على إضعاف سمك بصيلة الشعر الموجود بالمنطقة سواء كانت فوق الشفايف أو الجسم أو الوجه ومع الوقت يقل معدل نمو تلك البصيلات، ففي وصفة اليوم نقوم بخلط الكركم مع الفازلين حيث أن الكركم مكون جمالي فعال جدًا في تفتيح الجسم خاصةً في المناطق الحساسة عند إزالة الشعر منها ومن ناحية أخرى يساهم في إزالة الشعر من الجذور.
الفازلين والكركم لإزالة الشعر
المكونات المطلوبة
- مقدار نصف ملعقة طعام مليئة بالكركم الناعم.
- وملعقة لها حجم كبير دقيق حمص.
- مع نصف ملعقة طعام فقط من الفازلين الطبي.
- ثلاث ملاعق حليب بارد سائل.
يتم التحكم في كمية المكونات حسب العجينة الناتجة وكذلك حسب حجم المنطقة المراد إزالة الشعر منها.
طريقة إعداد الوصفة
- نبدأ أولًا بمزج الكركم البودرة ودقيق الحمص وكذلك مع الحليب السائل البارد.
- فبعد تقليب تلك المكونات نضيف إليهم مقدار الفازلين ويتم بعدها مزج جميع المقادير مع الفازلين حتى يتداخل جيدًا معهم.
- بعدما يصير القوام كريمي يتم فرده على منطقة الجسم المراد إزالة شعرها سواء الجسم أو الوجه أو فوق الفم.
- يجب مراعاة أن يكون اتجاه الفرد في نفس اتجاه نمو الشعر ونترك الوصفة حتى تجف على المنطقة.
- عندما يصير جافًا تمامًا يتم إزالتها في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر حتى يسهل التخلص منه.
- ومن ثم يتم غسل المنطقة بالماء جيدًا ونجففها وبعدها يتم ترطيبها بنوع مناسب من المرطبات.
- مع تكرار تلك الوصفة سنلاحظ ضَعف نمو الشعر عن المرة السابقة.
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