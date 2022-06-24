ضعي ملعقة من زيت الزيتون على الكمون ستكون سر تحقيق أحلامك الكثير ينبهر بها ولا تخطر على بال أحد

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المعرف عن استخدام زيت الزيتون البكر أن له فوائد صحية عظيمة بالإضافة إلى إنه من أقدم الزيوت التي عرفها الإنسان، كما يحتوي زيت الزيتون على عناصر مغذية للجسم فلا يمكن الاستغناء عنه عند إعداد العديد من أصناف الطعام، كما أن فوائد الكمون لا حصر لها فالكمون من الأعشاب التي يتم استخدامها في المطبخ وتمنحنا مذاق مميز، ولكن من خلال استخدامهم يمكن الحصول على علاج متكامل لشعرك.
زيت الزيتون على الكمون لتساقط الشعر
من المعروف منذ القدم عن استخدام بذور الكمون لعلاج مشاكل الشعر كالصلع وتساقط الشعر وضعف بصيلاته، ويمكننا تحضير الوصفة من خلال الآتي:
- قم بخلط كميات متساوية من زيت الكمون وزيت الزيتون بعد الحمام واستخدامه على الشعر، كما يمكن وضع هذا الخليط على المكان الأصلع تماماً.
- ويعمل لك الخليط على تعزيز نمو الشعر مع إبطاء تساقط الشعر، كما تستطيع استخدم زيت الكمون على شكل كبسولات لمدة لا تقل عن شهر.
- كما يساهم الخليط في إطالة الشعر وزيادة كثافته، حيث إن بذور الكمون تعمل على جعل خصلات الشعر لامعة.
- في حالة الرغبة للحصول على هذه النتيجة عليك بإحضار ملعقة ونصف من بذور الكمون وإضافته على 3/4 من الماء مغلي لمدة لا تقل عن 10دقائق.
- عندما يبرد هذا الخليط قم باستخدام المصفاة لفصل بذور الكمون عن الماء، ثم قم بإضافة صفار البيض على هذا الخليط.
- عليك خلط جميع تلك المكونات جيدا حتى تستطيع الحصول على خليط متجانس مع إضافة ملعقة من زيت الزيتون على هذا الخليط
- قومي بتدليك فروة الرأس بهذا الخليط لمدة نصف ساعة إلى ساعة ثم يغسل بالماء، يفضل أن يتم هذا كل أسبوع أو كل اسبوعين حتى تتمكني سيدتي من الحصول على أفضل النتائج.
زيت الزيتون مع الكمون لحرق الدهون
المكونات:
- ملعقة كمون.
- ملعقة زيت الزيتون.
طريقة التحضير:
- يلزم إحضار وعاء ثم قم بإضافة ملعقة صغيرة من الكمون الحصى ثم أضف نصف كوب من الماء المغلي مع التقليب جيدا.
- ثم أضف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مع تقليب هذا الخليط جيدا، ويترك هذا الخليط لمدة يوم.
- ويفضل تناوله على الريق في الصباح فهي تساعد على سد الشهية وتفتت دهون البطن وسوف تحصل على نتيجة مبهرة.
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