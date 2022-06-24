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يعد الخيار المخلل من أفضل المقبلات سريعة التحضير ويفضل تناوله كثير من الأشخاص ولا تخلو منه المائدة بجانب الأطباق الرئيسية، ويفضل كثير من ربات المنزل تحضيره في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة غير مكلفة، ويقدم الخيار المخلل في كثير من المطاعم مع الأكلات كما أنه ينضج في وقت قليل للغاية بعد إعداده ويعمل على فتح الشهية ويحتوي الخيار المخلل على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة. مقادير عمل الخيار المخلل في المنزل نصف كيلو جرام من الخيار صغير الحجم

كوب واحد من الماء

ملعقة واحدة كبيرة من الملح

فصين فصوص من الثوم المفروم

ملعقة واحدة صغيرة من الخل الأبيض

ملعقة واحدة صغيرة من السكر

أربع حبات من الفلفل الأخضر الحار طريقة عمل الخيار المخلل في المنزل أولا نقوم بغسل الخيار جيدا بالماء للتخلص من الأتربة الموجودة به، ثم نقوم بتقطيع رأس الخيار من الجهتين.

ثم نقوم بعمل فتحة صغيرة بالسكين من الوسط، ثم نقوم بتقطيع رأس حبات الفلفل وإزالتها.

بعد ذلك نجهز برطمان حجمه مناسب ونضع به الثوم المهروس ونرص الفلفل والخيار بطريقة منظمة بداخله.

ثم نحضر وعاء آخر ونضع به كمية من الماء ونضع ملعقة الملح الكبيرة، ثم نضع الخل والسكر ونقوم بتحريكهم جيدا حتى يمتزجوا مع بعضهم البعض.

بعد ذلك نضع الخليط على الخيار في البرطمان ونقوم بإغلاق البرطمان بإحكام ونتركه من ثلاثة إلى ستة أيام حتى ينضج جيدا.

ثم نضع الخيار في أطباق التقديم ونقدمه، وبالهنا والشفاء. مقادير عمل الخيار المخلل في يوم واحد ربع كيلو من الخيار صغير الحجم

ماء مغلي

نصف ملعقة من النعناع الجاف المطحون

أربعة فصوص من الثوم المقطع

اثنين من ورق الغار

ثلاث ملاعق كبيرة من الملح

ربع كوب من الخل طريقة تحضير الخيار المخلل في يوم واحد نقوم بغسل الخيار جيدا، ثم نقوم بشقه بسكين حاد.

ثم نحضر ربع كوب من الماء المغلي ونذوب به الملح.

بعد ذلك نحضر برطمان محكم الغلق ونرص به الخيار.

ثم نضع الماء المغلي مع ترك مسافة صغيرة، ثم نقوم بإغلاق البرطمان جيدا حتى ينضج الخيار. عمر شويل - جدة أسرار وتكات عمل الخيار المخلل في المنزل بطعم رهيب مثل الجاهز وبأقل التكاليف - ثقفني

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