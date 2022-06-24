ملعقة من الحنة البيضاء لتفتيح الجسم والبشرة بالوصفة الجهنمية القنبلة في التفتيح في 10 دقائق فقط

نعرف جميعًا الحنة السوداء أو البنية والتي تستخدم للشعر في الغالب أو لتزيين الجسم ولكن لعل الكثيرات منا لا يعلمن ماهية الحنة البيضاء على الرغم من كونها من أهم المواد الطبيعية للبشرة والجسم حيث تحتوي على خصائص علاجية تجميلية عديدة لهذا توصف بشدة من أجل العناية بالبشرة، والجدير بالذكر أن الحنة البيضاء ظهرت للمرة الأولى في المغرب ومنها إلى جميع الدول العربية في الوطن العربي، واليوم نعرفكم على طريقة العناية بالجسم والبشرة بملعقة من الحنة البيضاء لتفتيح الجسم والبشرة بالوصفة الجهنمية القنبلة في التفتيح في 10 دقائق فقط.

وصفات الحنة البيضاء للتفتيح

هناك عدة طرق مختلفة لاستخدام الحناء من خلالها للعناية بالبشرة والجسم ولا سيما المناطق الداكنة والجافة إذ أنها ذات مفعول سريع في تخليص البشرة من المشاكل التي تعاني منها مثل المناطق الداكنة:

الحنة البيضاء والكركم

نحتاج في تلك الوصفة إلى خلط ملعقة واحدة حجمها كبير من ماء الورد والكركم البودرة واللبن البودرة يمكن زيادة كمية ماء الورد حسب الحاجة فيما بعد مع العنصر الأساسي والنهائي وهو ثلاث ملاعق من الحناء البيضاء. يتم تشكيل عجينة متجانسة بهذه المكونات لكي يتم فردها بسهولة على الجسم بالتحديد المنطقة ذات اللون الداكن. يفضل ترك الوصفة على المنطقة لساعة حتى نسرع من إزالة الجلد الميت الداكن ومن ثم يستخدم ماء بارد في شطف المنطقة جيدًا.

الحنة البيضاء وماء الورد

يتم تحضير عجينة من ملعقتين بودرة حنة بيضاء مع ملعقة زيت لوز أو كريم مرطب مضاف لهما المكون السائل ماء الورد من ملعقة إلى ملعقتين. عندما تصبح الوصفة جاهزة نفردها على البشرة أو الجسم إلى أن تجف بعد نصف ساعة تقريبًا. ويتم غسل المنطقة بالماء في النهاية.

فوائد الحنة البيضاء التجميلية

الجدير بالذكر في البداية أن الحنة البيضاء عبارة عن بودرة ذات لون أبيض أو بيج مصنوعة من عدة اعشاب طبيعية بعد تجفيفها وطحنها توفر تلك البودرة البيضاء فوائد جمالية كثيرة منها: