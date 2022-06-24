النشا والبطاطس الكنز العظيم: سر من أسرار اليابانيون لتبيض البشرة والجسم٢٠٢٢

اليوم سوف نقدم لكم النشا والبطاطس الكنز العظيم , حيث يعد سر من أسرار اليابانيون في تفتيح البشرة من لا يحلم ببشرة صافيه وبيضاء مثل بشرة اليابانيون فنحنا اليوم جاءنا لكم بهذه الماسك الرائع في تفتيح البشرة والجسم من أول مرة سوف تشعري بالفرق هائل في البياض سوف نتحدث عن المكون الرئيسي في الماسك وهو البطاطس فمن المعروف عن البطاطس أنه غنية بفيتامين سي الرائع في التفتيح ويساعد على بناء الكولاجين الذي يعمل علي تأخير ظهور التجاعيد يعمل أيضا البطاطس علي تفتيح الهالات السوداء ويشد البشرة ويعالج البقع الداكنة في الوجه ويعمل علي ترطيب البشرة الجافة فهو صيدلية متكاملة في التفتيح الفوري اليوم سوف نتعرف على الماسك الرائع في عالم التفتيح والترطيب من خلال موقع ثقفني نقدم لكم هذا طريقة عمل النشا والبطاطس الكنز العظيم لتبييض البشرة بشكل مبهر2022.

مكونات عمل النشا والبطاطس الكنز العظيم لتبييض البشرة والجسم من اول استخدام فوري

سوف نتعرف الأن علي مكونات هذا الماسك مكونات سهلة وموجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

١حبة بطاطس متوسطة الحجم.

٢ملعقة من النشا.

٢ملعقة من عصير الليمون.

١ملعقة من كريم نيڤيا.

طريقة التحضير

أليكم الأن طريقة تحضير الماسك بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كما يلي:-

نحضر مبشرة ونقوم ببشر حبة البطاطس ناعم. بعد ذلك نضع البطاطس في وعاء ونضع عليه كوب من الماء ونضعه على النار حتى ينضج البطاطس جيدا. ثم نترك الخليط يبرد قليلا بعد ذلك نصفيه الخليط بقطعة من الشاش لنحصل علي خليط ناعم جدا. بعد ذلك نضعه في وعاء نقوم بوضع ٢ملعقة من النشا من ٢ملعقة من الماء ونذوب النشا جيدا. ثم نضع النشا علي الخليط السابق ونقلب جيدا ثم نضعه على النار ونار تكون خفيفة جدا. ونقلب حتي يصبح الخليط كريمي ناعم. بعد ذلك نضع عليه ٢ملعقة من عصير الليمون ونقلب ثم نضع ١ملعقة من كريم نيڤيا أو أي كريم تفتيح متوفر ونقلب الخليط جيدا ونضع الماسك في علبة محكمة الغلق ونحتفظ به في الثلاجة الأن الماسك جاهز للاستعمال.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف على طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وسحرية ومفيدة لكم هي كالتالي:-.