كريم من الصيدلية مفعوله رائع في هذه الوصفة لتنعيم الشعر والتخلص من الهيشان التقصف فما هي فوائد كريم بانثينول ووصفته

من المعروف أن كريم بانثينول يعمل على تنعيم الجلد والبشرة بشكل كبير للغاية، ولكن لا تقتصر فوائده على ذلك فقط بل يتم استخدام الكريم من أجل فرد الشعر وتنعيمه وترطيبه، وهناك الكثير من الوصفات التي تعمل على علاج خشونة الشعر وتجعده، ولذلك إن تلك الوصفات هي وصفات علاجية ممتازة، وإليكِ أفضل طرق تنعيم وفرد الشعر المجعد من خلال موقعنا .. تابعونا

كريم من الصيدلية مفعوله جبار لفرد الشعر

يعمل كريم بانثينول على فرد الشعر وتنعيمه وترطيبه بشكل كبير للغاية وهو غير مكلف ومكوناته بسيطة جدا، وتأتي المكونات كالآتي:

المكونات:

كريم بانثينول.

معلقتان صغيرتان من النشا.

معلقة صغيرة من زيت الزيتون.

معلقة صغيرة من زيت السمسم.

معلقة صغيرة من زيت الخروع.

٣ قطرات من فيتامين E.

طريقة تحضير وصفة كريم بانثينول للشعر:

أولا: يتم غسل الشعر باستخدام الشامبو وتجفيفه جيدا قبل استخدام كريم بانثينول.

ثانيا: ثم يتم جلب وعاء ووضع فيه زيت الزيتون وزيت السمسم وزيت الخروع معا وتقليبهم جيدا حتى يختلطوا.

ثالثا/ وبعد ذلك يتم وضع النشا على الزيوت حتى يذوب تماما في الزيوت ثم يتم إضافة فيتامين E وكريم بانثينول وتقليبهم جيدا.

رابعا: ثم بعد تقليب الخليط جيدا يتم وضعه على الشعر ويجب أن يتم تغطية الشعر بالكامل جيدا ويتم تركه على الشعر لمدة نصف ساعة.

خامسا: وأخيرا يتم غسل الشعر جيدا باستخدام الماء الفاتر ثم تصفيفه طبيعيا.

فوائد كريم بانثينول للشعر

أن كريم بانثينول له فوائد كثيرة للشعر ومنها ما يلي: