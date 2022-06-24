نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكات عمل كرات البسبوسة بجوز الهند في البيت بأسهل الطرق وبمكونات اقتصادية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كرات البسبوسة بجوز الهند من ألذ أنواع الحلويات الشرقية؛ حيث أنها من الحلويات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص وخاصة الصغار، كما أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية لما تحتوي عليه من مكونات، وتسعى الكثير من السيدات لمعرفة طريقة عمل هذه الكرات اللذيذة في المنزل، وذلك نظرا للإقبال على تناولها لذلك نقدم لكم من خلال مقالنا هذا أفضل طريقة لعمل هذه الوصفة في المنزل بكل سهولة بدون مجهود ولا تكاليف.

كرات البسبوسة بجوز الهند

من خلال المكونات التالية يمكنك الحصول على كرات البسبوسة اللذيذة في أقل وقت ممكن وبدون أي تكاليف، وهذا لأن المكونات التي تحتوي عليها كرات البسبوسة بسيطة ومتوفرة في كل مكان، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

2 كوب من دقيق السميد.

نصف كوب متوسط الحجم من السمن.

كوب كبير من الزبادي البلدي.

نصف كوب من السكر.

ربع كيلو من جوز الهند.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

علبة قشطة صغيرة الحجم.

مكسرات للزينة بندق ولوز.

مقدار مناسب من المكسرات.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التي إعددناها لكم في السطور القادمة نقدم لكم طريقة سهلة جدا لعمل كرات البسبوسة اللذيذة، وذلك بدون أي مجهود ولا تكاليف وتتمثل الخطوات في الاتي:

يتم إحضار وعاء عميق ونضع به كلا من دقيق السميد والسكروجوز الهند والبيكنج بودر.

يتم الدمج بين المكونات جيدا حتى يصبح الخليط متجانس تماما.

ثم نضيف إلى الخليط السمن والزبادي والقشطة، وتقلب المكونات جيدا حتى تتجانس جميع المكونات ونحصل على قوام متماسك.

يتم إحضار صينية موزعة بها فتحات ونضع بها ورق زبدة ونضع بها كرات البسبوسة.

نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وذلك لمدة ثلث ساعة حتى نحصل على اللون الذهبي.

ثم نخرج الصينية من الفرن ويرش عليها المكسرات والشربات وتقدم في طبق التقديم.

طريقة عمل الشربات

يمكنك عمل الشربات اللذيذ الذي يضيف الطعم اللذيذ للحلويات، وتتمثل مكوناته البسيطة جدا من الآتي:

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

عصير ليمونة واحدة.

طريقة الإعداد

من خلال الخطوات التالية يتم عمل الشربات بكل سهولة، وهى كالآتي:

نحضر وعاء صغير ونضع به كلا من الماء والسكر.

نضع المكونات على نار متوسطة حتى تسخن وتقرب من الغليان.

نضع بعد ذلك عصير الليمون وماؤ الورد ويقلب جيدا حتى يتماسك قليلا.

ثم يرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد لحين الاستخدام