وجبة خفيفة كفتة البطاطس باللحمة المفرومة بطعم حكاية أحلى من المطاعم

كفتة البطاطس باللحمة المفرومة ، من أجمل الوجبات الخفية التي تقدم بجانب الأرز الأبيض أو المعمر، والسلطة الخضراء والسلطة البيضاء، وكثير من الناس يعشقون هذه الوجبة لأنها لا تحتوي على سعرات حرارية عالية تعمل على زيادة الوزن، وهى تمتلك بعض البهارات والتوابل التي تجعل طعمها ورائحتها مميزه عن الأكلات الأخرى، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة بطعم حكاية أحلى من المطاعم.

مكونات عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

5 حبات من البطاطس المسلوقة. ربع كيلو من اللحمة المفرومة. نصف ملعقة من الفلفل الأسود. ربع ملعقة من الملح. ثلاث ملاعق من الدقيق. 8 ملاعق من البقسماط المطحون. 2 بيضة مخفوقة. زيت للقلي. 2 قرن من الفلفل الأخضر. 1 ملعقة من الكزبرة الخضراء. 1 ملعقة البقدونس المفروم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة البطاطس باللحمة المفرومة بطعم حكاية أحلى من المطاعم بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به حبات البطاطس نهرسها جيداً حتى تصبح ناعمة.

ثم نقوم بإضافة القليل من الملح والفلفل الأسود ونقلب جيداً، ثم نقوم بوضع الوعاء في الثلاجة حتى تبرد وتتماسك تماماً.

بعد ذلك نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار ثم نضيف ملعقة الزيت ونتركها حتى تسخن.

بعد ذلك نضيف البصل، والفلفل الأخضر ونقلب حتى يذبل تماماً.

ثم نقوم بإضافة اللحمة المفروم، والفلفل، والملح، والبهارات ونقلب حتى يتغير لونه ويصبح بني غامق.

بعد ذلك نضع حبة الطماطم وقرن الثوم المقطع ثم نغطيها ونتركها على النار لمدة دقيقتين حتى تنضج تماماً.

بعد ذلك نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً.

نقوم بإحضار البطاطس المهروسة من الثلاجة ونشكلها على شكل كرات متوسطة الحجم.

بعد ذلك نقوم بفرد كرات البطاطس على شكل دائرة سميكة الحجم،.

ثم نقوم بوضع ملعقة كبيرة من اللحمة المعصج على كل دائرة.

ثم نقوم بغلق الدوائر جيداً من الأطراف ونعيد تكويرها حتى تصبح مثل الكرة.

نستمر بهذه الطريقة حتى ننتهي من الكمية البطاطس كلها.

نقوم بإحضار طاسة كبيرة ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ونتركها على نار هادئة حتى تسخن.

نقوم بإحضار طبق ونضع به البقسماط ، وطبق أخر للدقيق، وطبق للبيض المخفوق.

ثم نقوم بوضع كرات البطاطس في الدقيق ثم في البيض ثم في البقسماط.

ثم نقوم بوضع الكرات في الزيت حتى يتحمر لونها ويصبح ذهبي اللون.

نخرجها من الزيت ونضعها على طبق التقديم بجانب الأرز المعمر، والسلطة الخضراء وبالهناء والشفاء.

فوائد كفتة البطاطس باللحمة المفرومة

تمتلك هذه الوجبة العديد من الفوائد الصحية لجسم الأنسان سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-