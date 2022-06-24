نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير الشيش طاووق الأصلي بكل أسرار المطاعم طري ولذيذ بتتبيلة سهلة ومذاق رائع جداً في المقال التالي

الشيش طاووق من الوصفات التي يتم تحضيرها في التجمعات والمناسبات وهذا لأنها تتميز بطعمها الشهي واللذيذ لذلك يفضل الجميع تناولها، تعد المشويات من الأكلات التي تتميز بطعم وريحة مختلفة عن الأكلات العادية، ومن أشهر المشويات التي تقدم في المطاعم ويطلبها الجميع دائما هي الشيش طاووق يمكنك تحضيرها باللحمة وبالدجاج، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها بالدجاج بتتبيلة رائعة ستعطي لقطع الدجاج مذاق وطعم رائع وطريقة التسوية الصحيحة. مقادير تحضير الشيش طاووق نصف كيلو من أوراك الدجاج مخليه مقطعه مكعبات.

فلفل الوان مقطع مكعبات.

بصل مقطع مكعبات.

طماطم شيري.

2 ملعقة كبيرة زبادي.

ملعقة كبيرة باربيكو صوص.

نصف ملعقة كبيرة صويا صوص.

3 معالق كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ربع ملعقة صغيرة جنزبيل.

نصف ملعقة ملح. طريقة تحضير الشيش طاووق في البداية نأتي اوراك الدجاج ونقوم بتقطيعها مكعبات متوسطة الحجم ومتساوية.

بعد ذلك نحضر التتبيلة نقوم بوضع 2 ملعقة كبيرة من الزبادي في وعاء ونضيف عليها الزيت والصويا صوص الباربكيو ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.

ثم نضيف التوابل الثوم البودر والملح والفلفل الأسود والزنجبيل ونقلب كافة مكونات التتبيلة.

بعد ذلك نقوم بوضع مكعبات الشيش طاووق ونقلبها مع التتبيلة حتى تغلفها تمامًا.

نغطي عليها ونتركها لمدة 4 ساعات لكي تتشرب من التتبيلة ويفضل ليلة كاملة.

نأتي بأسياخ الشيش طاووق ونبدأ بوضع الدجاج على الاسياخ مع الخضروات (نضع في بداية السيخ البصل ثم قطعة من الفراخ ثم الفلفل الألوان والبصل وقطعه من الفراخ وهكذا). بعد ذلك نأتي بالجريل او صينيه وندهنها زيت ونتركها حتى تسخن جدًا.

ثم نقوم بوضع أسياخ الشيش ونقلبها من جميع الجوانب لكي تأخذ صدمة لكي تبقى محتفظة بالسوائل.

نهدى النار ونتركها على نار متوسطه ويوضع عليها شئ ثقيل لكي تأخذ التسوية الصحيحة.

نوزع على الشيش من التتبيلة بالفرشاة كل فترة مع التقليب من جميع الجوانب.

بعد أن تأخذ التسوية من جميع الجوانب ولون الشوي المميز نرفعها من على النار ونقدمها للطعام وهي ساخنة بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة تحضير الشيش طاووق الأصلي بكل أسرار المطاعم طري ولذيذ بتتبيلة سهلة ومذاق رائع جداً - ثقفني

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