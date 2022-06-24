كريم النشا والخل السحري لشد وتفتيح البشرة ومنع التجاعيد سيجعلك متألقة دائماً

كريم النشا والخل من الكريمات التي تستخدم لتفتيح البشرة حيث يعمل على تنظيف البشرة من الزيوت الزائدة وخلايا الجلد الميت مما يمنحها مظهر أكثر نعومة، ويساعد في التخلص من الرؤوس السوداء والبكتيريا التي تسبب حب الشباب، وتتعدد استخدامات الخل للبشرة حيث يمكن استخدامه كغسول يومي للوجه ولكن ليس بصيغته المركزة فيجب تخفيفة بإضافة ملعقة كبيرة خل إلى نصف كوب ماء قبل استخدامه على البشرة، ويفضل دائماً عمل اختبار الحساسية قبل استخدام أي وصفة، وذلك بوضع كمية صغيرة منها على منطقة صغيرة من الجلد إذا حدث أعراض حكة أو احمرار نوقف استعمالها فوراً، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كريم النشا والخل لتفتيح وشد البشرة ومنع التجاعيد.



مكونات كريم النشا والخل



يمكنك ببعض المكونات البسيطة تحضير كريم الخل والنشا، وسوف نقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل الكريم:

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ماء ثمرة متوسطة من البطاطس.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

2 كبسولة من فيتامين E.

طريقة التحضير

يتم تحضير كريم النشا والخل بطريقة سهلة وسريعة كما يلي:

أولاً نقوم بتقشير البطاطس وغسلها جيداً بالماء للتخلص من الأتربة والبكتيريا ثم بشرها بمبشرة الخضار وتصفيتها للحصول على ماء البطاطس. بعد ذلك نأخذ الماء المستخلص ونضيف إليه ملعقة كبيرة من الخل الأبيض وملعقة كبيرة من ماء الورد ونقلب جيداً حتى يمتزج الخليط تماماً. ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من نشا الذرة وملعقة كبيرة من الحليب البودرة ونفرغ محتوى كبسولتين من فيتامينE ونقلب المكونات جيداً حتى يتجانس الخليط ويصبح ناعم وكريمي.

طريقة الاستخدام