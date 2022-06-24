تحرص النساء كثيرًا في اختيار منتجات العناية بالشعر وأي مستحضرات يتم تطبيقها على الشعر حتى لا تسبب له أي أضرار قد تنتج عن استخدام مستحضرات خاطئة تحتوي على المواد الكيميائية الضارة بالشعر ولا سيما صبغات الشعر، حيث ترغب النساء من فترة لأخرى باستخدام صبغات الشعر من أجل تغيير لون الشعر أو إخفاء الشعر الأبيض لهذا عندما تأتي فكرة صبغ الشعر يكون هناك الكثير من التفكير بشأن اختيار أفضل طريقة لصبغ الشعر بدون أن تضره ولكن لا داعي للتفكير الكثير اصبغي شعرك للعيد باللون البني بدون استخدام صبغات ولا أكسجين ولو عندك شيب هتخفيه تمامًا وصفة فعالة.

صبغ الشعر باللون البني في المنزل

تعتبر الصبغات الطبيعية التي نستخدم بها المواد الطبيعية هي أفضل الطرق وأكثرها أمانًا من أجل صبغ الشعر بدون أضرار مستقبلية للشعر مثل التقصف أو الجفاف فبدلًا من استخدام الأكسجين أو الصبغات الكيماوية الجاهزة يمكننا أن نستخدم تلك الوصفات من أجل تغيير لون الشعر حسب الدرجة المطلوبة، فالطرق التالية مخصصة من أجل صبغ الشعر باللون البني حسب الدرجة المطلوبة أو من أجل إخفاء لون الشعر الأبيض.

صبغ الشعر بالقهوة للون البني

لتغطية الشيب الأبيض للشعر والتخلص منه تمامًا أو لتغيير لون الشعر إلى البني الداكن فإن القهوة وصفة مثالية لذلك:

حيث نستخدم نوع قوي من القهوة حتى يكون لونه داكنًا مثل الاسبريسو. يتم تقطير القهوة بالماء ونستخدم حوالي كوب منها لكي يتم خلطه مع كوب من بلسم نوع ليڤ إن. يجب أن يكون الشعر مغسولًا مسبقًا ومن ثم نبدأ في توزيع الوصفة تدريجيًا على أجزاء الشعر ويتم تركه ساعة على الأقل لكي يبدأ لون الشعر في التغيير ويصير بني داكن. عند الشطف يستخدم في البداية خل التفاح من أجل إزالة القهوة وتأكيد تثبيت اللون وبعدها الشامبو والماء.

الشاي الأسود لصبغ الشعر بني داكن

الشاي الأسود من الوصفات الأخرى القوية المفعول والتأثير على الشعر وتغيير لونه من البني الفاتح إلى البني الداكن كما وأنه يعمل على إخفاء السبيل الأبيض الذي يصيب الشعر ويستخدم بنفس طريقة القهوة لصبغ الشعر.