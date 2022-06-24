اشترية من الصيدلية.. كريم معجزة مفعولة كالسحر قنبلة لتبييض البشرة والمناطق الحساسة وإزالة التجاعيد والبقع نهائيا في دقيقتين

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اشترية من الصيدلية.. كريم معجزة مفعولة كالسحر قنبلة لتبييض البشرة ، تعتبر كريمات البشرة من أهم الوسائل بالنسبة للكثير من السيدات والفتيات وكل من يعاني من مشاكل في البشرة مثل تصبغات الجلد وظهور البقع الداكنة أو أثار الحبوب والنمش واسمرار البشرة، لذا فنجد الكثير من الفتيات يبحثون الكريمات الخافية للعيوب للتخلص من هذه المشكلة ولكنها من الحلول المؤقتة، والبعض الآخر يبحث عن أنواع متنوعة من الكريمات الخاصة بتفتيح البشرة، والتي قد أثبتت فعاليتها الكبيرة في التخلص من كل هذه المشاكل ، ونحن اليوم سوف نتعرف على أنواع كريمات قوية خاصة بالبشرة موجودة في الصيدليات. اشترية من الصيدلية.. كريم معجزة مفعولة كالسحر قنبلة لتبييض البشرة جمعنا لكم أفضل كريمات تفتيح البشرة والقضاء على العيوب:ـ بيوديرماوايتأوبجيكتيف يوجد به الكثير من المكونات الفعالة للغاية من أهمها النياسيناميد والعرقسوس وكذلك فيتامين سي وأيضًا حمض الجليكوليك.

من العلاجات الخفيفة على البشرة كما أنه سريع الامتصاص.

يساهم في تفتيح المناطق الداكنة بالجسم ويساعد على تقشير البشرة ويعيد تجديد الخلايا للبشرة.

ويعيد تجديد الخلايا للبشرة. ومناسب للغاية للبشرة الحساسة.

يساعد على توحيد لون البشرة ويمنحها النضارة والإشراق الجيد.

ذلك الكريم بتركيبة فريدة يوجد بها مواد مقشرة منها فيتامين سي وفيتامين أ.

يوجد به الكثير من المواد المبيضة والتي تتمثل في اعشاب طبيعية.

يعتبر ذلك الكريم أمن وبدرجة كبيرة ولذلك السبب جيد للغاية للمناطق الحساسة بالجسم. كريمأولايوايترادبانس يوجد لذلك النوع من الكريمات العديد من المميزات التي يتم منحها للبشرة.

يساعد على ترطيب البشرة بدرجة كبيرة، ويوجد بها تركيبة فعالة في حماية البشرة ضد الشمس.

يمنح البشرة النضارة والإشراق القوي والفعال.

يوجد منه أنواع متعددة منه في الليل ذات ترطيب ممتاز للغاية. كريمتريتوسبوتtritospot cream يوجد به مركب هيدروكينون الذي يقوم بالتقليل من إفراز صبغة الميلانين والتي تكون سبب في غمقان البشرة.

يحتوي على تريتينوين يقوم بتقشير طبقات الجلد الخارجية مما يساعد في التخلص من الآثار والندبات.

مركب الهيدروكورتيزون يساهم على تفتيح البشرة كالثلج بطريقة مؤقتة ويقوم بتخفيف الالتهابات واحمرار البشرة والطفح الجلدي. عمر شويل - جدة اشترية من الصيدلية.. كريم معجزة مفعولة كالسحر قنبلة لتبييض البشرة والمناطق الحساسة وإزالة التجاعيد والبقع نهائيا في دقيقتين - ثقفني

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