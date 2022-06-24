للعرايس.. اقوي وصفة لتفتيح البشرة 7 درجات والتخلص من البقع والتصبغات وشك هينور من أول استعمال

هناك عدة أماكن في الجسم تكون داكنة مثل الأماكن الحساسة والكوعين والركبتين وبعض الأماكن في الوجه والقدمين، وعدم توحيد لون هذه الأماكن بنفس لون بشرة الجسم يسبب التوتر والضيق للفتيات، حيث يفضلن البشرة النقية موحدة اللون، لذلك يحاولن استخدام كريمات التفتيح ولكنها تسبب ظهور حبوب الشباب وسد مسامات البشرة، وبالتالي تضر البشرة، لذلك يبحثن عن وصفات طبيعية تساعد على تفتيح لون البشرة وتوحيد لونها والتخلص من الرؤوس السوداء، لذا سوف نستعرض لكم جميع الوصفات المنزلية التي تساعد على تبيض البشرة وجعلها أكثر جمالاً وإشراقا مثل بشرة الفتيات الكوريات.

اقوي وصفة لتفتيح البشرة 7 درجات

يمكن تفتيح لون بشرة الجسم من خلال استخدام وصفات منزلية بسيطة، جميع مكونات متوافرة في المنزل ويمكن تحضيرها خلال دقائق، كما تعطي هذه المكونات نتائج ممتازة تساعد على تفتيح لون بشرة الجسم وتوحيد لونها، وتتمثل مكونات هذه الوصفة السحرية في الآتي.

المكونات

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقتين من عصير الخيار.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

1 ملعقة من ماء الورد.

طريقة تحضير اقوي وصفة لتفتيح البشرة 7 درجات

يساعد النشا وعصير الليمون على تفتيح لون البشرة بسرعة، حيث تتغلغل مركبات النشا في مسامات البشرة، وتعمل على تنظيف الأوساخ وتفتيح لون البشرة، كما يساعد عصير الخيار على ترطيب البشرة وتفتيح لونها، لذا يمكن استخدامها لتفتيح جميع الأماكن الداكنة في الجسم من خلال إتباع ما يلي.

يتم وضع عصير الليمون وعصير الخيار والنشا وماء الورد في وعاء ونقلب جميع المكونات.

نغسل البشرة ويتم تنظيفها بالماء وبعدها يتم توزيع الخليط عليها.

نترك المزيج على البشرة لمدة ربع ساعة.

بعد انتهاء الوقت يتم غسل البشرة بالماء وتجفيفها.

يمكن استخدام وصفة النشا وعصير الليمون مرتين في الأسبوع.

وصفة الطماطم والزبادي لتبيض البشرة

ملعقتين من مهروس الطماطم.

ملعقة من الحليب الزبادي.

طريقة التحضير