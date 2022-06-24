معجزة.. بملعقة خميرة غيري شعرك وشعر بنتك 180 درجة اقوى كيراتين طبيعي منزلى لفرد وتنعيم الشعر فى اقل من نصف ساعة

معجزة.. بملعقة خميرة غيري شعرك وشعر بنتك 180 درجة ، تحلم كل فتاة وسيدة وفتاة أن يكون شعرها انسيابي وناعم وأملس وجذاب، وتبدأ مهمة عملية البحث عن أهم الوصفات الطبيعية التي يتم وضعها على الشعر حتى يصبح الشعر ناعم كالحرير، ويحتاجون للذهاب مرارً وتكررًا لصالونات التجميل ويحتاجون للكثير من الأموال من أجل الوصول لأفضل النتائج ، ولكن هل تعلم أن للخميرة فوائد عظيمة جدًا على الشعر وفروة الرأس في من أهم المواد الطبيعية التي تتسم بتركيبتها الطبيعية المتميزة للغاية وذات قيمة عالية لأنها مليئة بالكثير من العناصر والمغذيات الهامة لصحة الجسم، بما فيها الأحماض والفيتامينات والمعادن الهامة، مما يجعل منها أساس للمحافظة على صحة الجسم البدنية وكذلك صحة الشعر.

معجزة.. بملعقة خميرة غيري شعرك وشعر بنتك 180 درجة

للخميرة تأثير إيجابي على صحة الشعر وفروة الرأس لجعلها قوية وصحية، حيث أن تحتوي الخميرة على أحماض وفيتامينات لها دور هام بإنتاج الكثير من البروتينات الهامة.

ويعتبر البيوتين من أهم الفيتامينات التي توجد بالخميرة وتعمل على تقوية الشعر وتنشط الخلايا وتساعد على نمو الشعر.

وتساعد على نمو الشعر. من المكونات التي تقاوم الصلخ وتساقط الشعر والتخلص من مشكلة وجود فراغات في فروة الرأس.

يزيد حجم وكثافة الشعر فقد يساعد في منح خصلات الشعر حجم إضافي يجعله أكثر كثافة.

يعزز لمعان وترطيب الشعر ويقاوم القشرة وينقي فروة الرأس من السموم.

وصفات قناع الخميرة للشعر

يتم تحضير قناع الخميرة لفرد الشعر وللتمتع بفوائده المذهلة ومن بينها الآتي:ـ

قناع الخميرة والخردل

يتم مزج ملعقتين من الخميرة مع ملعقة من الخردل وتقلب المكونات معًا حتى يتم إذابة الخميرة بالماء.

من ثم تتم ذلك المكونات الأخرى للوصفة ملعقة عسل وملعقة أخرى من الخردل.

يقوم بفرد ماسك الخميرة على الشعر ويترك على الشعر لمدة ربع ساعة ومن ثم يشطف بالماء الدافئ.

قناع الخميرة مع صفار البيض