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صبغ الشعر بالقهوة، إن تغيير لون الشعر من آن لآخر غاية تسعى لها كل سيدة وفتاة، من أجل الشعور بالتغيير والاختلاف، والتمتع بإطلالة جذابة وسحرية في نفس الوقت ومن المعروف أن الصبغات وبعض أنواع الحنة تؤثر بشكل سلبي على الشعر، حيث تسبب في إضعافه وسقوطه، علاوةً على جفافه وتقصفه بسبب مادة الأمونيا التي تدخل في ترطيب أغلب المكونات التي تدخل في تغيير لون الشعر، لذلك نقدم لك بعض الوصفات الخاصة بتغيير لون الشعر بالاستعانة بالقهوة (مسحوق البن) بطريقة آمنة وصحية على بصيلات الشعر. طريقة صبغ الشعر باللون البني الفاتح المكونات 3 أو 4 ملاعق من القهوة (حسب طول وكثافة شعرك).

بونيه أو كيس بلاستيكي.

وعاء صغير الحجم. طريقة التحضير قومي بوضع مسحوق البن في وعاء معدني.

أضيفي كمية مناسبة من الماء إلى القهوة.

ضعي الوعاء على النار، واتركيه حتى يغلي قليلاً.

ارفعي القهوة من على النار، واتركيها حتى تبرد تماماً.

طبقي مسحوق القهوة على شعرك بالتساوي، وغطيه بالبونيه، واتركيه لمدة نصف ساعة.

اشطفي شعرك بالماء الفاتر، ويمكنك استخدام البلسم على شعرك لمدة 3 دقائق من أجل ضمان التخلص من كل بقايا القهوة، وترطيب شعرك في الوقت ذاته.

كرري تلك الوصفة مرة واحدة كل أسبوع، وستلاحظين تغير لون شعرك إلى اللون البني خلال أقل وقت ممكن (حسب استجابة الشعر). طريقة صبغ الشعر بالقهوة للحصول على اللون البني الفاتح المكونات ملعقة كبيرة من النسكافيه.

صفار بيضة. طريقة التحضير قومي بوضع ملعقة من النسكافيه في إناء مناسب.

اخفقي صفار البيضة جيداً، ثم أضيفها إلى ملعقة النسكافيه، وامزجيهما جيداً حتى يتكون خليط متجانس القوام.

قومي بتقسيم شعرك إلى أجزاء متساوية، ثم افردي الماسك عليها بدءاً من الجذور حتى الأطراف.

اتركي الماسك على شعرك لمدة ساعة كاملة، ثم اغسليه بالماء الفاتر والشامبو.

ضعي بعضاً من حمام الكريم على شعرك لمدة عشر دقائق، ثم قومي بشطف شعرك بالماء.

كرري تلك الوصفة مرة واحدة كل أسبوعين، لتحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

يعمل البيض على تنعيم الشعر من خلال منحه الترطيب المطلوب، لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين التي يحتاجها الشعر. عمر شويل - جدة حولت شعري للون البني الفاتح بدون صبغة أو حناء والنتيجة صدمتني صبغة طبيعية 100% ومغذية للشعر - ثقفني

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