مزيل عرق طبيعي 100% يخلصكم من رائحة العرق ويبيض منطقة الابطين من أول استعمال 

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مزيل عرق طبيعي، وسط درجات الحرارة المرتفعة لا يمكن للرجال والنساء الخروج من المنزل دون وضع مزيل عرق، حيث بمجرد التعرض لأشعة الشمس يتعرق الجسم بكثرة، مما يسبب انبعاث روائح عرق غير مرغوب فيها من الجسم، وينزعج الجميع من هذه الروائح ويشعر الإنسان بالحرج عند انبعاث هذه الروائح منه، لذلك يستخدم الكثير مزيلات العرق الصناعية التي تساعد على التخلص من روائح العرق، ولكن تسبب هذه المزيلات انسداد مسامات البشرة تحت الابطين وظهور غمقان شديد في البشرة وتغيير لون البشرة، لذلك ينزعج الجميع من منظر البشرة، ويبحث الجميع عن طريقة عمل مزيل عرق طبيعي يساعد على تخليص الجسم من رائحة العرق الكريهة وتفتيح بشرة الجسم.
طريقة عمل مزيل عرق طبيعي 100%
مزيل العرق الطبيعي يساعد على تعطير الجسم والتخلص من رائحة العرق الكريهة، كما يساعد على تفتيح لون البشرة تحت الابطين وجعل البشرة معطرة وذات بياض ونقاء، كما إنه موفر ومكوناته غير مكلفة، ويعطي الجسم نتائج مميزة، ويمكن تحضيره في المنزل من خلال توفير المكونات التالية.
المكونات
- ملعقتين من الشبه المطحونة.
- ثلاث ملاعق من بودرة التلك.
- 3 ملاعق من زيت الزيتون.
طريقة تحضير مزيل عرق طبيعي
الشبه يستخدمها الجميع في تعطير رائحة الجسم، فهي من الأحجار الطبية ذات الرائحة المميزة، كما أن بودرة التلك تساعد على تفتيح لون بشرة الجسم والتخلص من ظهور العرق في الملابس، وزيت الزيتون يساعد على ترطيب البشرة من الالتهابات نتيجة سخونة الجسم من أشعة الشمس، ويمكن عمل الوصفة من خلال إتباع الآتي.
- نحضر بولة ونضع فيها الشبه المطحونة وبودرة التلك وزيت الزيتون ونقلب المكونات حتى تصبح متجانسة.
- بعدها يتم تنظيف زجاجة مناسبة وتعقيمها.
- نضع مزيل العرق الطبيعي في الزجاجة ونغلقها ويتم حفظه في درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس.
- يتم استخدام المزيل قبل الخروج من المنزل أو حسب الرغبة في الاستخدام.
- يساعد المزيل الطبيعي على تعطير الجسم والتخلص من رائحة العرق وتفتيح لون البشرة تحت الابطين.
- لا يسبب مزيل العرق الطبيعي أي التهابات في البشرة بل يساعد على تهدئة الالتهابات.
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