نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيس واحد من الخميرة للبشرة سر تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة الغامقة سيخلصك من مشاكلك نهائياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من الأشخاص حول ماسك الخميرة للبشرة وذلك لأنها من أفضل الوصفات الطبيعية التي يتم عملها في المنزل وتقوم بإعادة الحيوية للبشرة وتزيد من نضارتها، وأيضا لها خصائص تعمل على علاج مشاكل الحبوب والتجاعيد وعلامات التقدم في السن، ولذلك يمكن استخدام وصفة الخميرة في المنزل بسهولة، وإليكم وصفة استخدام الخميرة في العناية بالبشرة من خلال موقعنا .. تابعونا.

كيس واحد من الخميرة للبشرة بهذا الماسك

تحتوي الخميرة على العديد من العناصر والفيتامينات التي تعمل على إعادة الحيوية للبشرة وتعمل على علاج مشاكل البشرة المختلفة من حبوب وتجاعيد وإرهاق وغيرها من المشاكل، لذا يمكن باستخدام كيس واحد من الخميرة علاج مشاكل البشرة بمختلف أنواعها.

المكونات:

معلقة كبيرة من الخميرة.

كوب من الماء.

طريقة التحضير:

أولا: يتم خلط الماء والخميرة معا حتى يتم الحصول على خليط متجانس.

ثانيا: يتم توزيع الخليط على جميع الوجه ويتم تركه على الوجه لمدة ربع ساعة أو حتى تجف الخميرة تماما وتعمل على امتصاص جميع الشوائب.

ثالثا: يتم غسل الوجه جيدا باستخدام الماء الفاتر.

قناع الخميرة للقضاء على الحبوب

تعمل هذه الوصفة على التخلص من الحبوب الموجودة في البشرة بفاعلية كبيرة:

المكونات:

معلقة كبيرة من الخميرة.

عصير ليمونة.

معلقة كبيرة من العسل.

ربع كوب من الماء الدافئ.

طريقة التحضير:

أولا: يتم وضع الخميرة في وعاء ويتم إضافة عصير الليمون والعسل مع التقليب جيدا.

ثانيا: ثم يتم إضافة الماء الدافئ ويتم خلط جميع المكونات جيدا حتى يتم الحصول على خليط متجانس.

ثالثا: وبعد ذلك يتم وضع الخليط على الوجه بالكامل ويتم تركه لمدة ربع ساعة أو حتى تجف الخميرة تماما.

رابعا: ثم يتم غسل الوجه عن طريق استخدام الماء الدافئ، ومن الأفضل وضع قطنه في عصير الليمون.

خامسا: ثم يتم تمريرها على الوجه بالكامل ثم يتم غسل الوجه جيدا باستخدام الماء البارد.

قناع الخميرة للتخلص من التجاعيد

تعمل هذه الوصفة على التخلص من التجاعيد وعلامات تقدم السن.

المكونات:

نصف كوب من الخميرة.

معلقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

أولا: يتم خلط الخميرة مع زيت الزيتون جيدا.

ثانيا: ثم يتم وضع الخليط على الوجه بالكامل ويتم تركه حتى يجف تماما.

ثالثا: وبعد ذلك يتم غسل الوجه جيدا باستخدام الماء الفاتر.

هناك أكثر من ألف وصفة طبيعية للعناية بالبشرة بجميع أنواعها والتخلص من مشاكلها من خلال علاجها، ولكن عليكِ اختيار الوصفة الأنسب لنوع بشرتك سواء كانت بشرة جافة أو بشرة مختلطة أو بشرة دهنية أو بشرة حساسة، وتعتبر وصفة الخميرة من الوصفات الطبيعية التي تتناسب مع جميع أنواع البشرة وتعمل على تنقيتها وتبييضها.