نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بياضك هيكون ناصع طريقة تحضير قنبلة تفتيح البشرة بكريم النشا في البيت في المقال التالي
العديد من السيدات يقمن بالبحث عن أفضل طريقة لتفتيح لون البشرة بشكل طبيعي وبصورة آمنة بعيداً عن استخدام مستحضرات التجميل، هذا بالتحديد أن السيدات اللاتي يعانون من اسمرار في البشرة بالتحديد في فصل الصيف وذلك يرجع إلى التعرض إلى الشمس الحارقة في اليوم، فهم يقمن بالبحث عن التعرف على طريقة تفتيحها بمكونات طبيعية لا تضر البشرة وبنفس الوقت تقوم بتوحيد لونها بأقل التكاليف، إذ أن المكونات الكيميائية تكون مضرة على البشرة مع الاستخدام باستمرار، هذا بجانب أننا نرى العديد من الوصفات التي تكون مشتملة على النشا وكذلك مكون لبان الذكر وهم يقوموا بتوحيد لون البشرة وكذلك تفتيحها، وجعلها أكثر نضارة واشراقاً، هذا بجانب أن النشا من أفضل المكونات الطبيعية التي لها سحر على البشرة، لهذا يتم استخدامها في الوصفات الطبيعية التي يتم تحضيرها في المنزل.
مكونات عمل كريم النشا لتفتيح البشرة
- عدد ٢ كوب من لبان الذكر.
- ٤ ملاعق كبيرة من النشا.
- ¼ كوب ماء ورد.
- عدد ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز المر.
طريقة تحضير كريم النشا
إن لبان الذكر يكون مشتمل على العديد من الكولاجين الطبيعي الذي يقوم بالتخلص من التجاعيد وكذلك يقوم بشد البشرة، هذا بجانب أنه يقوم بإعطاء البشرة النضارة وكذلك الحيوية، هذا بجانب أنه بمجرد أن يتم وضع لبان الذكر مع النشا فإن ذلك يقوم بالمساعدة على تفتيح لون البشرة بصورة جيدة.
- في البداية أحضري لبان الذكر وبعدها قومي بوضع كل الكمية داخل ماء على النار واتركيها إلى أن يتم الغليان.
- بعد ذلك قومي بترك الماء الذي تم نقع به اللبان حتى ليلة كاملة.
- بعدها قومي بتصفية الماء وكذلك قومي بأخذ اللبان وضعيه في مصفاة.
- بعد ذلك قومي بوضع النشا مع الماء الذي تم نقع لبان الذكر بعد على النار وتابعي التقليب.
- بعدها بعد أن يصير قوامها ناعم قومي بوضع زيت اللوز المر وتابعي المزج جيدا.
- قومي بأخذ القليل من لبان الذكر ومن ثم ضعيهم على النشا.
- بعد ذلك قومي بوضع ماء الورد، وبعدها يتم حفظ الكريم داخل علبة في الثلاجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بياضك هيكون ناصع طريقة تحضير قنبلة تفتيح البشرة بكريم النشا في البيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.