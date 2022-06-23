بياضك هيكون ناصع طريقة تحضير قنبلة تفتيح البشرة بكريم النشا في البيت

العديد من السيدات يقمن بالبحث عن أفضل طريقة لتفتيح لون البشرة بشكل طبيعي وبصورة آمنة بعيداً عن استخدام مستحضرات التجميل، هذا بالتحديد أن السيدات اللاتي يعانون من اسمرار في البشرة بالتحديد في فصل الصيف وذلك يرجع إلى التعرض إلى الشمس الحارقة في اليوم، فهم يقمن بالبحث عن التعرف على طريقة تفتيحها بمكونات طبيعية لا تضر البشرة وبنفس الوقت تقوم بتوحيد لونها بأقل التكاليف، إذ أن المكونات الكيميائية تكون مضرة على البشرة مع الاستخدام باستمرار، هذا بجانب أننا نرى العديد من الوصفات التي تكون مشتملة على النشا وكذلك مكون لبان الذكر وهم يقوموا بتوحيد لون البشرة وكذلك تفتيحها، وجعلها أكثر نضارة واشراقاً، هذا بجانب أن النشا من أفضل المكونات الطبيعية التي لها سحر على البشرة، لهذا يتم استخدامها في الوصفات الطبيعية التي يتم تحضيرها في المنزل.

مكونات عمل كريم النشا لتفتيح البشرة

عدد ٢ كوب من لبان الذكر.

٤ ملاعق كبيرة من النشا.

¼ كوب ماء ورد.

عدد ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز المر.

طريقة تحضير كريم النشا

إن لبان الذكر يكون مشتمل على العديد من الكولاجين الطبيعي الذي يقوم بالتخلص من التجاعيد وكذلك يقوم بشد البشرة، هذا بجانب أنه يقوم بإعطاء البشرة النضارة وكذلك الحيوية، هذا بجانب أنه بمجرد أن يتم وضع لبان الذكر مع النشا فإن ذلك يقوم بالمساعدة على تفتيح لون البشرة بصورة جيدة.