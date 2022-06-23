أقوى كيراتين لفرد الشعر وتنعميه بالمكونات الطبيعية التي تحافظ على شعرك

أقوى كيراتين لفرد الشعر حيث يعد الشعر الناعم حلم كل فتاة فهو من علامات الجمال للمرأة، فالكثير من الفتيات التي يعانون من الشعر المجعد يبحثون عن أفضل الطرق لفرد الشعر؛ فمنهم من يلجأ لكريمات الفرد الذي تباع في محلات مستحضرات التجميل التي لها تأثير فعال، ولكن ما هو إلا حل مؤقت بل يؤثر على الشعر وبصيلاته تأثيرا سلبيا والبعض الأخر يتجه نحو الوصفات الطبيعية، والتي لا تؤذي الشعر حتى مع الاستخدام المتكرر فهي تفيد الشعر بشكل فعال، ولذلك قد قدم لكم أفضل الوصفات الطبيعية لعمل كيراتين لشعر ناعم وجذاب.

أقوى كيراتين لفرد الشعر

من خلال بعض المكونات التي نعرضها لكم الآن نتعرف معكم على وصفة تعمل على ترطيب وتنعيم الشعر الخشن، وتتمثل المكونات في الآتي:

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر.

ملعقة كبيرة من بلسم أو حمام كريم مناسب لنوع شعرك.

طريقة الاستخدام

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر، وإليكم الخطوات التالية وهى:

يتم إحضار وعاء صغير ونضع به كلا من الكاكاو وزيت الزيتون، ويقلب الخليط جيدا حتى يصبح خليط متجانس تماما.

ثم نضيف إلى الخليط السابق ملعقة كبيرة من البلسم أو حمام الكريم، ويتم التقليب جيدا حتى يصبح الخليط متماسك.

يقسم الشعر إلى خصلات متساوية حتى يتم توزيع الخليط على الشعر بشكل متساوي، ثم يتم توزيع الخليط على الشعر بعيدا عن جذور الشعر.

يترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين ويغطى الشعر بكيس من البلاستيك.

يغسل الشعر جيدا بالشامبو وحمام الكريم.

سوف تلاحظين نعومة فائقة من أول استعمال، ويتم تكرار الوصفة مرة كل أسبوع حتى تحصلين على أفضل النتائج.

الكاكاو وزيت السمسم لفرد الشعر

من خلال المكونات التالية يتم عمل أقوى كيراتين، وتتمثل المكونات من الآتي:

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو.

ثمرة متوسطة الحجم من الموز.

2 ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.

طريقة الاستخدام

يتم عمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر من خلال الخطوات التالية: