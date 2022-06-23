بأسرار الحاتي ملعقة واحدة ضعيها علي الكفتة هتضعاف حجمها وهتبقي متماسكة ومش هتكش ولا تفك تاني

كفتة الحاتي تتميز بالطعم الرائع والمميز، ولها رائحة لا مثيل لها، وتذهب بعض الأسر لتناول وجبة كفتة الحاتى فى المطاعم، ولكن بعد ظهور الكثير من الفيروسات التي انتشرت في جميع الأماكن، أصبحت جميع الأمهات تمنع أطفالها من تناول أي وصفة خارج المنزل، نحن كتبنا هذا المقال تلبية رغبة الكثير من النساء، لأنهم. قاموا بالفعل بتجربة تحضير الكفتة في البيت، ولكنها قابلتها مشكلة كبيرة وهي أن أصابع الكفتة تكش أو أن تفك، ولكن بعض تجربة هذه الطريقة التي سوف نقدمها لكم الآن لن تجدي مشكلة أثناء تحضير الكفتة مرة أخرى، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات تحضير كفتة الحاتي في المنزل

الكفتة تتكون من مكونات صحية ومفيدة، لأنها تحتوي على نسبة بروتين عالية، لاحتوائها على اللحوم الحمراء، تعتبر هذه الوصفة صحية لكي نقدمها للأطفال، مع العلم أن الأطفال يحبون تناول الكفتة بشكل كبير، وتتلخص مكونات الكفتة في:

نصف كيلو من اللحم الذي يحتوي على نسبة دهون.

بصلة كبيرة مبشورة ناعم، ويجب فصل ماء البصل عن البصل نفسه.

ملعقة من الملح.

ملعقة كبيرة من بهارات الكفتة اللذيذة.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة من البقسماط.

طريقة تحضير كفتة الحاتي في البيت

يجب إحضار جميع المكونات السابقة لتحضير الكفتة، بعد ذلك يجب اتباع الخطوات الآتية: