نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التفتيح مع كريم النشا والبقدونس الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم النشا والبقدونس ، تعتبر من الكريمات الطبيعية والخلطات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب وتفتيح الاماكن الداكنة والحساسة، وتعتبر من الكريمات الطبيعية التي لا تحتوي على مواد كيميائية ضارة، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وتكون خالية من المواد الكيميائية التي تؤثر على البشرة فيما بعد، وتتكون هذه الوصفة من مكونات سهلة وبسيطة وخالية من مكونات ضارة، وتتكون من النشا التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كريم النشا والبقدونس الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء في المنزل بكل سهولة وبساطة.

مكونات عمل كريم النشا والبقدونس

يتكون كريم النشا والبقدونس الرهيب من بعض المكونات التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وهي كالآتي:-

نصف ملعقة صغيرة من الجلسرين.

ملعقة صغيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

2 ملعقة صغيرة من كريم إيفا.

نصف كوب من البقدونس المفروم ناعم.

كبسولة من فيتامين د.

نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والبقدونس الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير طبق ونضع به النشا والبقدونس المفروم ونقلب المكونات جيداً ثم نضيف زيت الزيتون ونقلب المكونات جيداً. ثم نضيف كبسولة الفيتامين على الخليط السابق ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. نقوم بعد ذلك بتحضير إناء آخر ونضع به كريم الجليسرين وكريم إيفا ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. ثم نقوم بإضافة كريم البقدونس الي خليط الكريم ونقلب المكونات جيداً ثم نضيف زيت جوز الهند ونقلب المكونات جيداً. نقوم بتوزيع طبقة من الكريم على البشرة ونتركه لمدة نصف ساعة ثم نقوم بشطفة وتجفيفه جيداً. ثم قومي بتكرار هذه الوصفة يومياً حتى الحصول على نتائج فعالة ومضمونة لإزالة التجاعيد.

فوائد النشا للبشرة

هناك بعض الفوائد التي تمنحها النشا للبشرة الدهنية وهي كالآتي:-

يعمل على التخلص من البثور السوداء والبقع السوداء والتخلص من حروق الشمس.

التخلص من حب الشباب التي توجد في البشرة والآثار التي بعدها.

تساعد البشرة في التخلص من الشوائب المتراكمة والزيوت الزائدة بالبشرة.

يعمل على تفتيح البشرة والمناطق الحساسة والبقع الداكنة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.

نصائح عند استخدام زيت الزيتون

يعتبر مرطب فعالاً فوضعه على الجلد قبل النوم أو الاستحمام يحافظ على رطوبة البشرة ويمنع جفافها، لأنه يحتوي على فيتامين وفيتامين حيث أن هذه الفيتامينات تعمل على تجديد البشرة وتحافظ عليها من الجفاف، ويحتوي على خصائص مضادة للأكسدة التي تحارب البيكتريا والفطريات ويمنع الضرر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية.