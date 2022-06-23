بأسرار المحلات.. طريقة عمل عجينة الكريب الأصلية بكل أسرارها بطعم يجنن بمقادير مظبوطة 100%

طريقة عمل كريب المطاعم الشهير بمقادير مظبوطة وناجحة، الكريب من أصناف المعجنات التي انتشرت في جميع الدول، لأنه وجبة خفيفة ولذيذة وبالإضافة إلى أنها مفيدة جدا، لأن معظم مكوناتها مفيدة للجسم، مع العلم أن هناك الكثير من الحشوات المختلفة والمتنوعة التي يتم حشو الكريب بها، علاوة على ذلك أن الكريب يستخدم في أصناف الحلويات، ومن الممكن أن يستخدم في الحادق مثل الشاورما، أو كريب البطاطس، ولكن للأسف الشديد توجد معظم النساء لا يعرفون تحضير الكريب في البيت، لأنهم يعتقدون أن تحضيره صعب للغاية، ولكن هذا اعتقاد خاطئ، ونحن سوف نثبت لكم بالدليل الكاف أن تحضير الكريب في البيت من أسهل الوصفات، وبعد هذه الوصفة لن تشتري الكريب من الخارج مرة أخرى، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا.

مكونات طريقة تحضير الكريب في البيت

معظم النساء تفضل تحضير الوصفات التي يتم شرائها من الخارج، وعلى وجه الخصوص بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أصبحت الأمهات تخشى على أطفالها من تناول أي طعام من الشارع، ولذلك قامت بالبحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة الطريقة المثلى لتحضير الكريب في البيت، واليكم مكونات لتحضير، وتتلخص المكونات في:

نصف كيلو من الدقيق.

٢ بيضة.

رشة ملح.

كوب من اللبن.

طريقة تحضير الكريب في البيت

قدمنا لكم مكونات تحضير الكريب في البيت، لكي لا تضطري بشراءه من المطاعم مرة أخرى، والآن سوف نقدم لكم خطوات التحضير.