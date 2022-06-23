نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار المحلات.. طريقة عمل عجينة الكريب الأصلية بكل أسرارها بطعم يجنن بمقادير مظبوطة 100% في المقال التالي
طريقة عمل كريب المطاعم الشهير بمقادير مظبوطة وناجحة، الكريب من أصناف المعجنات التي انتشرت في جميع الدول، لأنه وجبة خفيفة ولذيذة وبالإضافة إلى أنها مفيدة جدا، لأن معظم مكوناتها مفيدة للجسم، مع العلم أن هناك الكثير من الحشوات المختلفة والمتنوعة التي يتم حشو الكريب بها، علاوة على ذلك أن الكريب يستخدم في أصناف الحلويات، ومن الممكن أن يستخدم في الحادق مثل الشاورما، أو كريب البطاطس، ولكن للأسف الشديد توجد معظم النساء لا يعرفون تحضير الكريب في البيت، لأنهم يعتقدون أن تحضيره صعب للغاية، ولكن هذا اعتقاد خاطئ، ونحن سوف نثبت لكم بالدليل الكاف أن تحضير الكريب في البيت من أسهل الوصفات، وبعد هذه الوصفة لن تشتري الكريب من الخارج مرة أخرى، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا.
مكونات طريقة تحضير الكريب في البيت
معظم النساء تفضل تحضير الوصفات التي يتم شرائها من الخارج، وعلى وجه الخصوص بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أصبحت الأمهات تخشى على أطفالها من تناول أي طعام من الشارع، ولذلك قامت بالبحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة الطريقة المثلى لتحضير الكريب في البيت، واليكم مكونات لتحضير، وتتلخص المكونات في:
- نصف كيلو من الدقيق.
- ٢ بيضة.
- رشة ملح.
- كوب من اللبن.
طريقة تحضير الكريب في البيت
قدمنا لكم مكونات تحضير الكريب في البيت، لكي لا تضطري بشراءه من المطاعم مرة أخرى، والآن سوف نقدم لكم خطوات التحضير.
- يجب وضع جميع المكونات السائلة في الخلاط الكهربائي.
- يجب الخفق حتى تتجانس جميع المكونات.
- يجب وضع الدقيق بالتدريج مع الاستمرار في التقليب حتى تحصلي على عجينة طرية.
- يجب تركها لمدة عشرة دقائق.
يجب وضع طاسة على النار مصنوعة من مادة لا يتم التصاق الكريب في الطاسة.
- يجب وضع نقطة زيت في الطاسة.
- نتركها حتى تسخن ويجب دهن الطاسة كلها بالزيت.
- يجب كمية مناسبة من العجين في الطاسة.
- يتم تحريك الطاسة بشكل دائري.
- يتم تقليبها على الوجه الأخر.
- عند إخراجها من الطاسة يجب تغطية الكريب بفوطة لكي يصبح طري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأسرار المحلات.. طريقة عمل عجينة الكريب الأصلية بكل أسرارها بطعم يجنن بمقادير مظبوطة 100% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.