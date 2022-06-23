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عمر شويل - جدة كيراتين جبار لتنعيم الشعر الخشن والمجعد كالحرير بمكونات سريعة المفعول، الشعر الخشن مشكلة كبيرة تواجه فتيات كثيرات في مقتبل العمر، ونظراً لأن له مظهر غير لائق ومزعج تبحث هذه الفتيات عن أي طريقة لتساعدهم في التخلص من الشعر الخشن وجعل الشعر ناعم ومسترسل وبه نسبة ترطيب عالية، ومن ضمن طرق العناية بالشعر الخشن الكيراتين والبروتين فهما لهما دور كبير في تنعيم الشعر ولكنهما يضران الشعر بعد ذلك، فيمكن تحضير الكيراتين بشكل طبيعي من خلال الاعتماد علي مكونات تتوافر في المنزل وغير مكلفة.

كيراتين البيض وزيت الزيتون لتنعيم الشعر مثل الحرير بدون مواد كيميائية



عن طريق هذه الخلطة يمكن الاستفادة من فوائد البيض وزيت الزيتون للشعر التي تساعد في نمو الشعر ونعومته وترطيبه، ويمكن تحضير الخلطة كما يلي:

المكونات:

صفار بيضة واحدة.

ملعقة زيت زيتون كبيرة.

طريقة التحضير:

نضع صفار البيضة وملعقة زيت الزيتون في وعاء بلاستيكي ونخلطهم مع بعضهم جيداً. ثم نضع الخليط السابق على الشعر من الأطراف وحتى الجذور لمدة نصف ساعة. في النهاية نغسل الشعر جيداً من الخليط أكثر من مرة بالماء ثم بالشامبو للتخلص من الرائحة النفاذة للبيض

كيراتين جبار من البيض والعسل لتنعيم الشعر الخشن



يمكن الحصول على فوائد البيض وزيت الزيتون للشعر عن طريق هذه الخلطة، ويمكن تعزيز فوائد هذه المكونات عن طريق إضافة عسل النحل الذي يساعد في تعزيز وترطيب الشعر ونعومته، ويتم تحضير هذه الوصفة كما يلي:

المكونات:

بيضة واحدة.

ملعقتان صغيرتان عسل.

ملعقتان من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

في طبق عميق نخفق البيضة جيداً ونضيف لها العسل وزيت الزيتون ثم نخفق مرة ثانية. نستخدم الخليط عن طريق وضعه على الشعر لمدة ربع ساعة. في النهاية نغسل الشعر جيداً بالطريقة العادية بالماء والشامبو.

كيراتين صفار البيض وزيت الزيتون والألوفيرا لتقوية الشعر

يتميز زيت الزيتون بأنه مكون رئيسي في أغلب منتجات الشعر ويدخل أيضاً في صناعة الكثير من وصفات الشعر الطبيعية،

لأن له دور كبير في تطويل وتنعيم الشعر وفروة الرأس وحمايتها من التلف الذي ينتج عن الاستخدام السابق للمستحضرات الكيميائية القوية.

المكونات:

عدد 3 ملاعق صفار بيض كبيرة.

عدد 4 ملاعق جل الألوفيرا كبيرة.

ملعقة زيت زيتون كبيرة.

طريقة التحضير والاستخدام:

نضع صفار البيض على جل الألوفيرا ونخلطهم عدة دقائق مع بعضهم جيداً. ثم نسخن ملعقة زيت زيتون على نار هادئة لعشر ثوانٍ لنحصل على خليط متجانس. بعد ذلك نضع الخلطة على الشعر بشكل كامل من الجذور وحتى الأطراف. في النهاية نترك الشعر لمدة نصف ساعة، ثم نغسله بماء بارد.

كيراتين النشا وزيت جوز الهند لتنعيم الشعر المجعد والخشن

يساعد هذا الكيراتين علي تنعيم خصل الشعر والتخلص من الخشونة والجفاف لاحتوائه علي بروتينات وأحماض دهنية تقوم بفرد الشعر.

مكونات الكيراتين

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من العسل.

كوب من الماء.

طريقة تحضير الكيراتين