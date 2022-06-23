بملعقة خميرة افردي شعرك الخشن المجعد لخيوط حرير اقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين

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عمر شويل - جدة بملعقة خميرة افردي شعرك الخشن المجعد، الشعر هو تاج المرأة فتبحث كل سيدة وفتاة عن شغل جميل حتي بظهر جمالها، وخاصة الشعر الناعم الطويل يظهر شكل المرأة المميز فلذلك يبحثون عن الوصفات الطبيعية التي تساعدهم في الحصول على شعر صحي وناعم، وعلاج جميع مشاكل الشعر وفرد الشعر الخشن، من خلال عمل كيراتين طبيعي في المنزل بمكونات بسيطة، والبعد عن استخدام الكيراتين الصناعي الذي يسبب تلف الشعر.

بملعقة خميرة افردي شعرك الخشن المجعد لخيوط حرير

المكونات

3 ملاعق من الخميرة.

ثلاث أرباع كوب من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام

عليك وضع المكونات زيت جوز الهند والخميرة على نار حتي يصبح المزيج دافئ، ثم قومي بتوزيع الخليط على الشعر المبلول وتركه لمدة ساعة، ثم قومي بغسل شعرك جيداً بالماء والشامبو المناسب لنوعية شعرك، عليك تكرار هذه الوصفة مرتين بالأسبوع للحصول على نتيجة فعالة.

كنز رباني لفرد الشعر الخشن وتنعيمه

المكونات

4 ملاعق من الخميرة.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة التحضير والاستعمال

قومي بإحضار وعاء وضعي الخميرة مع زيت الزيتون وعليك خلط المكونات حتي تذوب الخميرة تماماً، ثم عليك إضافة الماء بشكل تدريجي حتي تحصلين على قوام مناسب، عليك توزيع الخليط على الشعر مع ارتداء غطاء الشعر، عليك غسل الشعر بالشامبو الطبي الخالي من الكبريت والماء للحفاظ على شعرك وعدم تعرضة للاي أضرار.

وصفات طبيعية لفرد الشعر الخشن المجعد لحرير

المكونات

نشا.

خميرة.

طريقة التحضير

كل ما عليك خلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض، ثم قومي بتوزيع الخليط على الشعر من الجذور وحتي الأطراف، عليك وضع غطاء الرأس وتركة على شعرك لمدة نصف ساعة، ثم قومي بغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو، ثم قومي بتجفيف شعرك جيداً فيساعد هذا الخليط في تنعيم الشعر ويجعل الشعر كالحرير، فيجب الاستمرار على الوصفات الطبيعية الفعالة حتي تحصلين على شعر مميز والحصول على النتيجة المميزة لشهر ناعم وصحي وخالي من أي مشكلات والتخلص من أي مشاكل الشعر ويجب البعد عن كريمات الشعر التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة.