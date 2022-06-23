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تتعدد الطرق والوصفات التي يمكن بها تحضير حلوى البسبوسة بحيل وأساليب تجعلها تشبه تلك التي تقدم في كبرى محلات الحلويات، إذ تعد البسبوسة من أشهى الحلويات المفضلة لدى قطاع كبير من الجهور. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة المكونات كوبان من دقيق السميد.

نصف كوب من السكر البودرة.

كوب من الزبادي

-3 ملاعق من جوز الهند.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب إلا ربع من السمن البلدي أو الزبدة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح. طريقة تحضير البسبوسة المظبوطة قومي بإحضار وعاء كبير الحجم، واخلطي دقيق السميد مع السكر البودرة في الوعاء جيداً.

بعد أن تقومي بإذابة السمنة (في درجة حرارة الغرفة)، اسكبيها على خليط السميد والسكر، وقومي بتقلبيهم جيداً بحركات لطيفة (حتى لا تصبح العجينة جافة).

أضيفي باقي المكونات (البيكنج بودر، ورشة الملح، وجوز الهند) إلى خليط السميد والسمنة،

ثم اسكبي الزبادي إلى عجينة البسبوسة، مع التقليب بلطف وفي اتجاه واحد، حتى تحصلي على خليط لين القوام.

احضري صينية متوسطة الحجم، وادهينها برشة من الزيت، ثم اسكبي خليط البسبوسة في الصينية، مع مراعاة مساواة جميع الكمية باستخدام السبتيولا.

سخني الفرن على درجة حرارة متوسطة (170 درجة مئوية)، ثم أدخلي الصينية في الفرن.

اتركي البسبوسة في الفرن لمدة (30-4- دقيقة)، حتى يجمر وجهها.

أخرجي الصينية من الفرن، ثم اسكبي الشربات البارد على كامل عجينة البسبوسة وهي ساخنة.

انتظري بعض الدقائق حتى تتشرب البسبوسة كل الشربات.

ابدئي بتقطيعها إلى مربعات صغيرة، وبذلك تصبح البسبوسة جاهزة للتقديم. طريقة عمل الشربات كوبان من السكر.

كوب ونص من الماء.

عصير نصف ليمونة.

باكيت من الفانيليا. طريقة التحضير قومي بوضع الماء مع السكر في إناء على النار على درجة حرارة متوسطة.

اتركي القطر حتى يغلي، ثم أضيفي عصير الليمون إلى الخليط، وباكيت الفانيليا.

اتركي الخليط يغلي لبضع دقائق، ثم ارفعيه من على النار. طريقة عمل القشطة المكونات عبوة ونصف من القشدة. طريقة تحضير القشطة قومي بخفق القشدة حتى تصبح سميكة القوام.

أفرغي القشدة في كيس حلواني للتوزيع.

افردي الكمية كلها فوق طبقة البسبوسة. عمر شويل - جدة طريقة عمل البسبوسة المظبوطة وتحدي بكل أسرارها طرية متماسكة مرملة شاربه الشربات من الآخر هخليكي استاذه فيها - ثقفني

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