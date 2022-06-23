نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في دقيقتين ملعقة سحرية لفك اللحوم والفراخ المجمدة وجعلها طازجة مهما كان ليها شهور في الثلاجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر من المشاكل اليومية التي تواجه ربات البيوت هو وجود مشاكل في إذابة الدجاج، حيث أنه يوجد مجموعة من الحيل السحرية التي تستخدم في إذابة الدجاج بشكل سريع على عكس المتوقع، وان يتم جعلها طازجة لذلك سوف نوضح لكم هذه الطرق دون الحاجة إلى استخدام الفرن او الانتظار فترة طويلة حتى يذوب الدجاج.

لا توصي وزارة الزراعة الأمريكية بطهي الدجاج المجمد في طباخ كهربائي بطيء يوصى بإذابة الدجاج أولًا وطهيه في إناء طهي الأرز عالي الحرارة وهي طريقة رائعة لتحضير وجبة لذيذة، ابدأ بالتحضير مبكرًا وسيكون الدجاج جاهزًا بحلول وقت العشاء إن التعامل السليم مع لحوم الدواجن سيقلل من خطر انتشار الأمراض المنقولة بالغذاء لك ولعائلتك اعتد على التخطيط للوجبات قبل 24 ساعة حتى لا تواجه مشكلة عدم استعداد الدواجن لتناول الطعام في وقت العشاء.

طريقة لإذابة الدجاج

وبالنسبة لطريقة إذابة الدجاج هي الخطوات التالية:

نحتاج إلى ملعقة من الملح وملعقة من الخل.

يتم إخراج الدجاج او اللحم من الفريزر بأقصى سرعة ممكنة.

يتم وضع الملح والخل على الفراخ في كيس حراري.

نحضر الماء الساخن.

ونضع به الكيس.

ويتم تغير الماء كل قلت درجة حرارته بماء ساخن أخر.

كما أنه حتى تسهل العملية يجب أن تقوم بتقطيع الدجاج إلى قطع صغيرة حتى تذوب بشكل أسرع ولا تستهلك الكثير من الوقت..

كما أنه يتوفر طرق اسرع من هذا الأمر وهو أن يتم استخدام الميكروويف الحراري.

نصائح لكِ عند تذويب الدجاج

سوف نوضح لكم مجموعة من أبرز النصائح التي تحتاج إليها كل ربة منزل في حال الحاجة إلى إذابة الدجاج او اللحوم، ومن هذه النصائح:

يجب أن تقومي بطبخ الدجاج على الفور بعد أن يذوب حتى لا يؤثر على طعمه.

كما أن الدجاج المجمد يجب أن يتم وضع في كيس محكم الغلق وهذا لأن دخول الماء سوف يؤدي إلى تلف أنسجة الدجاج.

مدة بقاء الدجاج في الثلاجة لا يجب أن تتجاوز يوم او يومين أقصى الظروف.

كما أنه في حال الرغبة في استخدام الميكروويف في إذابة اللحوم، يجب أن تكون درجة الحرارة غير مرتفعة حتى لا يؤدي إلى وجود مشاكل فيما بعد.

نعم ، يمكنك إعادة تجميد الدجاج في غضون يومين من الذوبان طالما تم إذابته بأمان ، ولكن هذا قد يؤثر على جودة اللحوم في وزارة الزراعة الأمريكية.

هل يمكن طهي الدجاج بدون إذابة؟ لا ، لا يمكنك طهي الدجاج دون إذابته لأن وزارة الزراعة الأمريكية لا توصي بطهي الدجاج دون إذابته تمامًا ، ثم يمكنك طهيه