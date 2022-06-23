طريقة بيتزا الطاسة في 10 دقائق فقط دون عجن ولا فرن مفيش أسهل من كدا

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تعتبر البيتزا واحدة من أشهر أنواع المعجنات التي تتمتع بطعم رائع للغاية، والتي تشتهر بشكل كبير للغاية في العالم كله، والبيتزا اشتهرت في البداية في المطبخ الإيطالي وسرعان ما عرفت في العالم كله، وهناك الكثير من الوصفات المختلفة والمتنوعة للبيتزا، وحرصت ربات البيوت في الفترة الأخيرة على إعداد البيتزا بنفسها دون الحاجة لشرائها جاهزة من المطاعم، والبيتزا بالطريقة العادية تحتاج للفرن وللعجن، وهذا يكون أمر صعب على ربات البيوت، لذلك قررنا أن نقدم لكم طريقة عمل بيتزا الطاسة في 10 دقائق فقط.
طريقة عمل بيتزا الطاسة في 10 دقائق فقط
تعتبر البيتزا من الأكلات الرائعة التي يقبل الجميع على تناولها باستمرار، وتحديداً الأطفال والتي تجعلهم في غاية الانبساط، ولذلك تحرص الأمهات على عمل البيتزا باستمرار في البيت بنفسها في كل الأوقات، وميني البيتزا نوع من أنواعها والتي تفضلها ربات البيوت، والبيتزا في الطاسة من الطرق السهلة والبسيطة والتي لا تحتاج لوقت كبير.
المكونات:
- كأس كبير من الزبادي.
- كأس وربع دقيق.
- ملعقة كبيرة زيت الزيتون.
- ماء للعجن.
- ملعقة كبيرة بكينج بودر.
مكونات الحشو:
- مقدار من الجبن الشيدر والموتزاريلا.
- فلفل أخضر مقطع مكعبات صغير.
- طماطم مقطعة مكعبات.
- زيتون حلقات.
- صلصة.
طريقة التحضير:
- في وعاء نضع كافة المكونات الجافة “الدقيق، البيكنج بودر، رشة ملح”.
- نضيف المكونات السائلة من الزبادي والزيت والماء وتعجن المكونات مع بعضها، ويستمر العجن لمدة 10 دقائق حتى تكون العجينة طرية.
- تغطى العجينة وتترك في مكان دافئ لترتاح لمدة 10 دقائق.
- نقوم بتقسم العجينة لقطع صغيرة، ونقوم بفرد القطع بسمك متوسط.
- في طاسة كبير غير قابلة للالتصاق نضع قطع العجينة وتترك حتى تنضج، وتقلب على الجانب الأخر.
- ثم نضيف بعد ذلك عليها الحشو ندهنها بالصلصة ثم الجبن والفلفل والطماطم والزيتون، وتترك في الطاسة قليلاً مع تغطيتها.
- أو يمكن رص ميني البيتزا في صينية وندخلها الفرن حتى ينضج الخضروات والجبن تسيح تماماً.
- تكرر الخطوات السابقة مع باقي العجين حتى تنتهي الكمية كلها، وتقدم البيتزا وهي ساخنة وبالهناء والشفاء.
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