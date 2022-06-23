اتحدي تعرفي السر ضعي البطيخ في الزيت المغلي لن تصدقي النتيجة أبدا

يعتبر البطيخ من الأكلات المرغوبة في فصل الصيف خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، ولكن على الرغم من ذلك يكون التجديد مطلوب أيضا في هذا الأمر، لذلك سوف توفر لكم طريقة جديدة لعمل البطيخ مثل شرائح السمك الفيلية في المنزل، وكل هذا يكون في نصف ساعة بدون أي تأخير تابعوا معنا.

البطيخ المقلي

من ضمن المكونات المطلوبة لعمل البطيخ المقلي في الزيت هي المكونات التالية:

نحتاج إلى حوالي بطيخة بوزن يصل إلى ثلاثة ونصف كيلو جرام.

حوالي أتنين من بياض البيض

يمكن إضافة حوالي ملعقتين من الماء.

كوب من الدقيق متعدد الأغراض.

كوب نشا.

حوالي أربعة كوب زيت مناسب القلي..

سكر ناعم من أجل التزيين.

طريقة عمل البطيخ المقلي

البطيخ المقلي من الأكلات الجديدة والغير معروفة لكن على الرغم من ذلك يمكن تجربتها في المنزل بكل سهولة، الخطوات تكون كالتالي:

نجهز شرائح البطيخ ولا بد أن تكون متماسكة مع بعضها البعض.

ثم الخطوة التالية لا بد أن نحضر العجينة والتي تكون من النشا ومن والدقيق والبيض والماء.

ثم نقوم بإنزال الشرائح في هذه الخلطة بكل سهولة.

ثم ونضع الزيت في الطاسة ونتركه حتى يسخن.

ثم ونضع شرائح البطيخ في الزيت.

ثم ونستمر في تقليبها على الجانبين حتى تأخذ اللون الذهبي.

ثم وبهذه الطريقة يكون تم تحضير البطيخ بكل سهولة في المنزل.

فوائد البطيخ في فصل الصيف

يلجأ العديد من الأشخاص إلى البطيخ في فصل الصيف بشكل كبير، وربما لا تجد أي منزل يخلو من وجود البطيخ في فصل الصيف، ولكن من أبرز فوائد البطيخ في المنزل هي: